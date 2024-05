Fucoidan Umi No Shizuku tiếp tục đạt giải thưởng ‘Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng’

Đây là giải thưởng thường niên do Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ xét duyệt; được tổ chức bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) nhằm tôn vinh những sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đối với người tiêu dùng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku đạt giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng.

Giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Để được vinh danh trong buổi lễ, các sản phẩm đều phải đảm bảo tiêu chí: an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Fucoidan Umi No Shizuku vinh dự 3 năm liên tiếp đạt Giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Trong bối cảnh ngành thực phẩm chức năng đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, giải thưởng này được xem là tiêu chí để người tiêu dùng có thể an tâm lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Năm 2024, với hơn 500 hồ sơ tham gia xét duyệt, đã chọn lọc được 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, góp mặt trong buổi lễ trao giải.

Đáp ứng những tiêu chí xét duyệt khắt khe nhất từ giới chuyên môn, Fucoidan Umi No Shizuku vinh dự nhận được Giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm thứ ba liên tiếp. Công ty Umi No Shizuku tự hào là nhà phân phối chính thức sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam.

Đại diện Umi No Shizuku nhận giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng"

Tất cả sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và được chứng nhận bởi các cơ quan chức năng có độ uy tín cao, sản phẩm đã được bán ra ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Australia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Đài Loan và Thái Lan, Umi No Shizuku Fucoidan trở thành cái tên đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.