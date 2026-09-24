Fuji Smart Nhật Bản trình làng 100 giải pháp lọc nước tổng đầu nguồn tích hợp AI

Bước ngoặt lịch sử: Việt Nam trở thành "điểm đến đầu tiên" của Tập đoàn Fuji

Trong bức tranh phát triển của ngành công nghệ xử lý nước toàn cầu, sự kiện Tập đoàn thiết bị y tế Fuji Nhật Bản chọn Việt Nam làm thị trường đầu tiên trên thế giới để ra mắt 100 giải pháp lọc tổng thông minh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người tiêu dùng.

Đây là thành quả của quá trình hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa Tập đoàn thiết bị y tế Fuji Nhật Bản với thương hiệu hơn 70 năm uy tín toàn cầu và Thế Giới Lọc Tổng với kinh nghiệm gần 20 năm am hiểu sâu sắc nguồn nước bản địa.

Đánh giá về việc chọn thị trường Việt Nam triển khai các giải pháp lọc nước tổng đầu nguồn mới, ông Lê Văn Như Hải, Chủ tịch Fuji Việt Nam, nhận định:

"Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai 100 giải pháp lọc tổng mới của Fuji Smart xuất phát từ chiến lược phát triển chuyên biệt của tập đoàn đối với các khu vực có nguồn nước chưa đủ an toàn để sử dụng trực tiếp. Sau bước đi tiên phong tại thị trường Việt Nam, các bộ giải pháp này sẽ từng bước được tối ưu và mở rộng sang các quốc gia đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng như Ấn Độ, Indonesia, Campuchia và Philippines".

Ông Hải nhấn mạnh thêm: "100 giải pháp lọc tổng là một con số ấn tượng, đánh dấu bước ngoặt công nghệ xử lý nguồn nước ô nhiễm phức tạp. Đằng sau quy mô ấn tượng đó là sự đầu tư nghiêm túc của chúng tôi về công nghệ AI, tiêu chuẩn y tế khắt khe và sự nghiên cứu bền bỉ của đội ngũ chuyên gia. Chúng tôi đã biến những nghiên cứu phức tạp thành 100 phương án "may đo" hoàn hảo cho việc xử lý nước từng vùng miền tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang chất lượng nước sạch chuẩn Nhật Bản để bảo vệ sức khỏe người Việt".

Nước ô nhiễm kim loại nặng và các chất độc hại (bên trái) được xử lý thành nước sạch (bên phải) sau khi qua hệ thống lọc tổng Fuji Smart

Chia sẻ về sự hợp tác chiến lược này, ông Ngô Minh Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển Giải pháp lọc tổng, Thế Giới Lọc Tổng cho biết:



"Thế Giới Lọc Tổng và Tập đoàn Fuji đã đồng hành nghiên cứu và thử nghiệm hơn 10 năm tại hàng triệu điểm ô nhiễm nguồn nước trên toàn quốc để có thể tạo ra 100 bộ giải pháp lọc tổng này. Nhờ đó, lọc tổng đầu nguồn Fuji Smart có khả năng thích ứng tốt với nhiều nguồn nước ô nhiễm phức tạp trên khắp 3 miền".

Chất lượng Nhật Bản trứ danh kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và tiêu chuẩn y tế khắt khe

100 giải pháp lọc tổng thông minh Fuji Smart hội tụ tinh hoa công nghệ lọc nước Nhật Bản tiên tiến kết hợp cùng hệ thống vận hành Smart AI đỉnh cao. Bộ giải pháp mang đến khả năng bảo vệ nguồn nước chuyên sâu cho toàn bộ ngôi nhà nhờ tích hợp chuỗi công nghệ đa năng bao gồm lọc trung tâm, làm mềm nước, tia UV khử khuẩn, tự động sục rửa Auto Backwashing và tích hợp Heat pump.

Điểm khác biệt của lọc tổng Fuji Smart chính là nền tảng từ doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế. Về vấn đề này, ông Lê Văn Như Hải cho biết thêm: "Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn Fuji Smart được nghiên cứu và phát triển bởi doanh nghiệp chuyên về sản xuất thiết bị y tế, do đó chất lượng sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn lọc nước thông thường, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn y tế khắt khe. Nhờ đó, Fuji Smart mang đến nguồn nước sinh hoạt chất lượng chuẩn mực và ổn định lâu dài, mang lại sự an tâm cao cho người tiêu dùng".