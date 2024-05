'Furiosa' có gì khi vắng bóng 'Mad Max'?

Furiosa là phim điện ảnh chiếu trong hạng mục không tranh giải của Liên hoan phim Cannes 2024, là phần tiền truyện của Mad Max: Fury Road (2015). Phim tập trung khai thác tính cách của Furiosa (Anya Taylor-Joy đóng), từ khi cô bị băng đảng của Dementus (Chris Hemsworth) bắt cóc, cho đến lúc trở thành Thống soái hùng mạnh chống lại ách thống trị của bạo chúa Immortan Joe (Lachy Hulme).

Anya Taylor-Joy trong vai Furiosa thời trẻ (phải) Warner Bros





Bậc thầy kể chuyện bằng hình ảnh

Sau khi thực hiện phần phim Mad Max đầu tiên năm 1979, đạo diễn George Miller đã tạo ra một làn sóng mới với đại chúng Mỹ: Không chỉ các bộ phim hậu tận thế về sau đều ít nhiều lấy cảm hứng từ tác phẩm của ông, mà những sản phẩm sáng tạo phái sinh từ hội họa, văn học, thời trang... đều chịu ảnh hưởng rất lớn.

Đến Furiosa, nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật làm phim hiện tại, George Miller còn khắc họa một vùng Hoang địa (Wasteland) chân thực, đa chiều. Phim của ông không dùng lời thoại để khắc họa nhân vật hay bối cảnh, mà thể hiện rõ nhất qua tập tục, trang phục của từng phe phái. Chẳng hạn, Vùng Xanh - quê hương của Furiosa - là nơi hiếm hoi còn lưu giữ sự văn minh và tính nữ. Người dân ở đây có lối sống ôn hòa, với phục trang giản dị lấy cảm hứng từ văn minh Hy Lạp - cái nôi của triết học và đạo đức. Đây cũng là nơi sản sinh ra những nữ chiến binh ngoan cường như nữ tộc Amazon trong truyền thuyết, mà Furiosa và mẹ cô là đại diện tiêu biểu.

Hai phe phản diện trong phim - Biker Horse của Dementus và The Citadel của Immortan Joe cũng có sự rạch ròi trong thiết kế. Nhóm của Dementus là những gã vô lại ô hợp, với phục trang bụi bặm đề cao sự tự do. Binh đoàn do gã lãnh đạo tỏ ra yếu thế khi đối mặt với đế chế độc tài của Immortan Joe - từ trang phục, danh hiệu, khí tài quân sự chịu ảnh hưởng sâu sắc từ quân đội La Mã, kết hợp nét hoang dại của các chiến binh Viking xứ Bắc Âu. Thông qua tiểu tiết như con gấu bông Dementus luôn mang theo và đống quân hàm Immortan Joe khảm trên áo giáp, người xem phần nào đoán được xuất thân của chúng trước ngày Trái đất diệt vong.

Nhà làm phim kể chuyện chủ yếu thông qua hình ảnh, mang đến những gợi ý vừa đủ cho người xem Warner Bros

Cùng với tạo hình nhân vật, các địa danh chỉ được kể tên trong phần trước như Vùng Xanh, Thị Trấn Xăng, Trại Đạn Dược... cũng được khắc họa qua những góc quay hào sảng, thể hiện được tập quán, sự thống khổ của cư dân nơi đây. Một trong những điểm nổi bật của Furiosa là việc sử dụng kỹ xảo thực tế một cách đắc lực và hiệu quả. Đúng như tinh thần của loạt phim Mad Max, các đạo cụ, phương tiện và cảnh nổ trong phim đều là thật, hạn chế tối thiểu hiệu ứng số hóa (CGI). Các cảnh rượt đuổi như đoàn quân lái xe phân khối lớn của Dementus và những tên lính dù cướp đường đều được dàn dựng hiệu quả. Mỗi khi các xe va chạm, cháy nổ, tất cả đều diễn ra thật, mang đến cảm giác chân thực, kích thích và hồi hộp tột độ cho người xem. Điều này tạo nên một trải nghiệm điện ảnh mãnh liệt, khiến khán giả cảm nhận được sự nguy hiểm và căng thẳng từng giây phút.

Ngoài ra, các góc quay cận tái hiện lại rất tốt các yếu tố thực tế như những cỗ máy cơ khí, vũ khí quân sự và các hình thức chiến đấu của con người. Các pha cận chiến trong phim tuy không nhiều nhưng để lại ấn tượng mạnh nhờ vào kỹ năng quay phim “tài ba” của đạo diễn George Miller cùng sự nhạy bén và dẻo dai của nhân vật chính.

‘Đóa hồng gai’ của vùng Hoang địa

Furiosa đã khẳng định thông điệp nữ quyền qua hành trình đấu tranh vượt khó của nhân vật chính. Furiosa không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của phụ nữ chiến đấu chống lại áp bức, đòi quyền tự do, công bằng.

Trong phim, chi tiết Furiosa bảo vệ hạt đào mẹ cho cô cách đây nhiều năm, rồi cây đào đơm bông kết trái khi được cô trồng ở "đất xấu", khắc họa bản chất lương thiện và khí phách ngoan cường của nữ anh hùng, dù dành cả thanh xuân bên cạnh những kẻ xấu xa vẫn không hôi tanh mùi bùn.

Dù vai diễn có ít đối thoại, nhưng từng ánh mắt, điệu bộ và biểu cảm khuôn mặt tinh tế đã giúp Anya Taylor-Joy tái hiện một cách chân thực về quá khứ đau thương của Furiosa. So với minh tinh Charlie Theron, Furiosa của Taylor-Joy có phần phức tạp hơn nhờ vào diễn xuất nội tâm sâu sắc, khôn ngoan và kiên cường, giúp khán giả cảm nhận được hết sự tổn thương của cô trong khứ.

Anya Taylor-Joy kế thừa trọn vẹn thần thái của Charlize Theron ngày trước Warner Bros

Điều đáng kể là thông điệp nữ quyền được truyền tải một cách tinh tế, không quá cực đoan. Các nhân vật nam như Kỵ sĩ Jack hay Sử Gia vẫn được miêu tả với những nét tích cực, trung thực, góp phần quan trọng vào cuộc chiến của Furiosa. Phim phản ánh sự đấu tranh cho công lý và tự do của tất cả mọi người, không phân biệt giới tính.

Bên cạnh thông điệp nữ quyền, Furiosa cũng đặc biệt chú trọng đến thông điệp ô nhiễm và nạn tàn phá môi trường. Thế giới hậu tận thế trong phim chính là hậu quả khủng khiếp của việc con người lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Các chi tiết như con người phải ăn dồi bọ, sát hại nhau để tranh giành nguồn nước, những kẻ nắm quyền dùng nhiên liệu, lương thực để hạ thấp giá trị của người yếu thế phản ánh tan vỡ của xã hội trong tình trạng khủng hoảng mà môi trường đang đối diện.

Những điểm trừ đáng tiếc

Mặc dù đạt được nhiều thành công, Furiosa vẫn có một số điểm trừ đáng chú ý. Trước hết, cấu trúc của phim bị lan man ở khâu hồi tưởng quá khứ của nhân vật chính. Khoảng 1/3 đầu phim dành quá nhiều thời lượng cho Furiosa thời thơ ấu do cô bé Alyla Browne thủ vai. Mặc dù đóng góp quan trọng về mặt tính cách nhân vật, nhưng kéo dài quá lâu khiến nhịp phim bị chậm lại.

Sang đến phần Furiosa trưởng thành do Anya Taylor-Joy đóng thì thời lượng phim lại quá ngắn, không đủ để khám phá sâu hơn nữa nhân vật này. Nhiều khán giả đánh giá cao diễn xuất của Taylor-Joy nhưng cảm thấy tiếc nuối khi cô không có đủ đất diễn để bứt phá hơn nữa.

Bên cạnh đó, một số đoạn sử dụng kỹ xảo CGI vẫn chưa hoàn hảo, mang đến cảm giác giả tạo cho người xem. Ví dụ như cảnh đại chiến lần đầu giữa hai phe Dementus và Immortan Joe, CGI của quân đội và khung cảnh chiến trường thiếu tính thực tế, gây ra chút trở ngại trong việc đắm chìm cảm xúc.

So với phần trước, Furiosa với những đại cảnh hoành tráng hơn, từ đó để lộ một số điểm trừ trong khâu hình ảnh Warner Bros.

Bộ phim cũng đánh dấu nỗ lực diễn xuất của Chris Hemsworth, khi anh cố đóng một vai có chiều sâu, thoát “mác” Thần sấm Thor của Vũ trụ Marvel. Công bằng mà nói, anh có nhiều phân đoạn chung khung hình, tung hứng ăn ý với Taylor-Joy. Tuy nhiên, do kịch bản tập trung vào câu chuyện của Furiosa, Hemsworth không có nhiều đất diễn để phát huy hết khả năng của mình, làm cho người xem khó có thể tập trung vào hành trình của gã đồ tể.