FUTA Land đón đầu chu kỳ BĐS mới bằng chiến lược chuyển đổi số

Tham gia tọa đàm, bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc FUTA Land, nhấn mạnh trong chu kỳ phát triển mới, bên cạnh năng lực đầu tư và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp BĐS không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị mà còn phải chú trọng chuyển đổi số và mở rộng kết nối quốc tế.

Diễn đàn quy tụ hàng loạt chuyên gia và lãnh đạo uy tín

Đây là 2 định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của FUTA Land. Công nghệ nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả kinh doanh; hợp tác quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận nguồn lực, kinh nghiệm và những mô hình phát triển mới.

Cụ thể, FUTA Land đã ra mắt ứng dụng BĐS Online giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng, mở rộng phạm vi tiếp cận và xây dựng niềm tin trên thị trường, được các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đội ngũ môi giới đón nhận tại Diễn đàn Bất động sản 2026.

Đại diện FUTA Land đã chia sẻ về app BĐS Online - Nền tảng BĐS trực tuyến được phát triển bởi FUTA Land

App BĐS Online phát triển theo mô hình "1 nền tảng - 3 vai trò", tích hợp AI, kết nối khách hàng, môi giới và chủ đầu tư, hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn BĐS, quản lý khách hàng, marketing, phân tích dữ liệu và tối ưu vận hành.

Tại diễn đàn, FUTA Land giới thiệu hơn 30 dự án như FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square, FUTA Kim Phát và FUTA Kim An với sự hợp tác với các đối tác quốc tế như Hilton, CBRE nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn quản lý vận hành.

Diễn đàn quy tụ hàng loạt chuyên gia và lãnh đạo uy tín

Mạng lưới đối tác của FUTA Land còn có Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Basal Pay (nền tảng công nghệ tài chính ứng dụng blockchain trong chuyển đổi tài sản mã hóa), Solana Foundation với cơ hội kết nối nguồn lực đầu tư quốc tế, tiếp cận công nghệ tài chính và nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực BĐS.

Bà Trần Thị Hoa Xim - TGĐ FUTA Land - chia sẻ trong phần tọa đàm tại diễn đàn

"FUTA Land sẵn sàng các sản phẩm, công nghệ và năng lực hợp tác để đồng hành sự phát triển của Đà Nẵng, đón đầu các dư địa BĐS đô thị, thương mại, lưu trú và dịch vụ, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế khi Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng phát triển, đưa những cơ hội đầu tư có giá trị thực đến gần hơn với các nhà đầu tư", bà Trần Thị Hoa Xim nhấn mạnh.