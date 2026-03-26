Futa Land ghi dấu ấn nhà ở xã hội TP.Huế với dự án Chân Mây - Lăng Cô

Nguyễn Trí
26/03/2026 12:46 GMT+7

Ngày 26.3, FUTA Land (nhà phát triển) cùng Kim Long Motor Huế (chủ đầu tư) khởi công dự án Nhà ở xã hội (NOXH) tại Chân Mây, TP.Huế.

Futa Land ghi dấu ấn nhà ở xã hội TP.Huế với dự án Chân Mây-Lăng Cô - Ảnh 1.

Đây là dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 51 năm Giải phóng Huế (26.3.1975 - 26.3.2026)

Dự án quy mô gần 1,9 ha, cung cấp 460 căn hộ, ưu tiên không gian sống thông thoáng, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu an cư, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí tiện nghi, hiện đại.

Futa Land ghi dấu ấn nhà ở xã hội TP.Huế với dự án Chân Mây-Lăng Cô - Ảnh 2.

Dự án có lợi thế môi trường sống hướng đến sự cân bằng giữa nhịp phát triển đô thị và giá trị sinh thái, bao quanh không gian cây xanh, sông Bù Lu, biển Chân Mây.

Đại diện tỉnh nhấn mạnh: "Dự án NOXH Chân Mây có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa chủ trương phát triển NOXH TP.Huế, giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động, ổn định nguồn nhân lực tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang phát triển mạnh mẽ".

Bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc FUTA Land, chia sẻ đây là dự án tâm huyết với mong muốn mang lại giá trị thực cho NOXH, nơi người dân an tâm sinh sống trong môi trường được đầu tư bài bản, quy hoạch đồng bộ và đảm bảo chất lượng.

