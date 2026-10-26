FUTA Land ra mắt app kết nối và kinh doanh bất động sản online

BĐS Online giúp minh bạch hóa thông tin, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng cơ hội kinh doanh BĐS.

BĐS Online là cầu nối kết nối giữa khách hàng, tư vấn viên và chủ đầu tư

BĐS cần phương thức kinh doanh mới t rong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số đang giúp kinh doanh BĐS đổi mới hoạt động, tiếp cận khách hàng. Công nghệ tìm kiếm thông tin, đánh giá sản phẩm, giúp khách hàng quyết định, sẽ giải quyết điểm yếu của giao dịch truyền thống như trao đổi thủ công, phân tán dữ liệu, quy trình thiếu liên thông.

Số hóa không chỉ cập nhật sản phẩm trực tuyến, mà còn hỗ trợ vận hành và phân phối như tổ chức dữ liệu đồng bộ, chuẩn hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Do đó, FUTA Land phát triển app BĐS Online là bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược ứng dụng công nghệ vào kinh doanh BĐS.

Điểm nổi bật của app là người dùng có thể xem thông tin trực quan: hình ảnh, video, tầm nhìn thực tế và trải nghiệm không gian qua công nghệ VR 360 độ cùng các dữ liệu mã căn, số tầng, diện tích, hồ sơ pháp lý, bảng giá và tình trạng sản phẩm.

Nền tảng còn cung cấp phương thức thanh toán, công cụ tính toán khoản vay ngân hàng để người dùng tham khảo phương án tài chính cùng lúc lựa chọn sản phẩm.

Bộ lọc tìm kiếm theo mức giá, loại hình sản phẩm, diện tích và hướng giúp khách hàng thu hẹp lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách. Trong khi đó, trợ lý thông minh giải đáp thắc mắc, đơn giản hóa quá trình tìm hiểu BĐS.

Đ ồng bộ dữ liệu và chuẩn hóa quy trình giao dịch

App còn giúp mở rộng cơ hội và phương thức tham gia mạng lưới kinh doanh BĐS, phủ sóng mạng lưới tiếp cận người mua. Bên cạnh chuyên viên và đối tác phân phối, các cá nhân giới thiệu khách hàng cũng có thể tham gia cơ chế hợp tác theo chính sách của FUTA Land.

Khi đăng ký sản phẩm, người dùng được giữ chỗ trong 15 phút để thực hiện các bước tiếp theo. Khả năng đồng bộ phần mềm bán hàng giúp quản lý tình trạng sản phẩm rõ rang, các bên theo dõi nguồn hàng và tình trạng giao dịch nhất quán, hạn chế tình trạng trùng hoặc dữ liệu cũ, nâng cao tính minh bạch.

Nền tảng vượt lên kênh giới thiệu dự án đơn thuần, hỗ trợ tra cứu, tư vấn và kết nối giao dịch, tăng cường liên kết giữa hoạt động trực tuyến với hệ thống vận hành

Quy trình giao dịch 9 bước giúp người dùng theo dõi tiến độ các bên giải quyết. Nền tảng còn tích hợp công cụ quản lý khách hàng và hỗ trợ triển khai chiến dịch tiếp cận, chăm sóc qua các kênh như Zalo và WhatsApp, duy trì kết nối từ giai đoạn tìm hiểu đến tư vấn và giao dịch.

Với BĐS Online, FUTA Land thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh BĐS, kết hợp dữ liệu tập trung, công nghệ trực quan và hệ thống quy trình chuẩn nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, mở rộng kết nối và tạo cơ hội cho mọi người tham gia thị trường.