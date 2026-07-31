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FUTA Land tổ chức 'Điểm hẹn Thịnh vượng', giới thiệu 55 sản phẩm FUTA Kim Phát

Minh Trí
Minh Trí
Ngày 31.7, FUTA Land tổ chức sự kiện 'Điểm hẹn Thịnh vượng - Thời điểm vàng, nâng tầm giá trị' tại dự án FUTA Kim Phát (Khu C5BB Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang).

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó tổng giám đốc FUTA Land cho biết, trong bối cảnh tây bắc Đà Nẵng đón nhiều động lực phát triển mới như siêu cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, FUTA Land kiên định theo đuổi chiến lược phát triển các dự án dựa trên giá trị thực, quy hoạch bài bản và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công.

FUTA Land tổ chức 'Điểm hẹn Thịnh vượng', giới thiệu 55 sản phẩm FUTA Kim Phát- Ảnh 1.

Dịp này FUTA Land tung ra chiết khấu đến 5%; riêng khách hàng giao dịch ngay tại sự kiện được hưởng thêm 1% ưu đãi.

FUTA Kim Phát sở hữu lợi thế nổi bật với 5 mặt tiền Hoàng Thị Loan, Hồ Tùng Mậu, Đinh Đức Thiện, Ngô Sỹ Liên và Hòa Minh 19 (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng).

Chỉ cách biển 400 m, sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà phố an cư, shophouse, văn phòng, nhà hàng, cà phê, spa hoặc homestay, boutique hotel, tăng hiệu quả khai thác và giá trị tài sản.

FUTA Land tổ chức 'Điểm hẹn Thịnh vượng', giới thiệu 55 sản phẩm FUTA Kim Phát- Ảnh 2.

FUTA Land tổ chức 'Điểm hẹn Thịnh vượng', giới thiệu 55 sản phẩm FUTA Kim Phát- Ảnh 3.

Shophouse và townhouse FUTA Kim Phát gồm 171 căn cao 4 - 5 tầng, sau hơn nửa năm mở bán hiện chỉ còn 55 sản phẩm, do Tổng thầu Viettel Construction thi công, dự kiến hoàn thành quý 1/2027.

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