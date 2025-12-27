FUTA Land: Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025

Cùng với các thương hiệu đóng góp nổi bật cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, FUTA Land tiêu biểu cho thương hiệu BĐS Việt Nam vươn tầm khu vực. Danh hiệu trên là thành quả của tầm nhìn chiến lược và kỷ luật vận hành nhất quán của FUTA Land, từ chọn quỹ đất, tư duy quy hoạch, chất lượng triển khai đến hiệu quả hợp tác. Nhờ vậy, nền tảng thương hiệu được dựng xây trên giá trị thực, niềm tin bền vững của thị trường.

Nhận giải thưởng, bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc FUTA Land khẳng định: "Đây là kết quả nỗ lực của tập thể trong suốt hành trình phát triển, là động lực để FUTA Land tiếp tục theo đuổi con đường phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục giữ vững định hướng lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trung tâm"

Giải thưởng càng hun đúc thêm quyết tâm, trách nhiệm của FUTA Land, đặt ra yêu cầu cao hơn trong mục tiêu kiến tạo không gian sống chất lượng, đóng góp cho đô thị và cộng đồng, khẳng định vị thế phát triển BĐS Việt Nam có tầm nhìn khu vực.

Là thành viên Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group), nhà phát triển BĐS chuyên nghiệp FUTA Land đóng vai trò nòng cốt trong đầu tư, kiến tạo các dự án BĐS của tập đoàn.

FUTA Residence, dự án trọng điểm biển Đà Nẵng của FUTA Land 2025

FUTA Land liên tục mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa loại hình đầu tư, từ khu dân cư, khu bán lẻ, khu phức hợp đô thị, trung tâm thương mại, văn phòng, đến khu nghỉ dưỡng, KCN, hệ thống trạm dừng nghỉ giao thông quy mô lớn…

Bước tiến trên hành trình vươn tầm quốc tế

Giai đoạn mới, FUTA Land hoàn thiện các dự án trọng điểm, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị; tạo nền móng vững chắc cho IPO, minh bạch hóa hoạt động, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

Căn hộ view biển Đà Nẵng FUTA Residence

Với chiến lược thâm canh thị trường trọng điểm, FUTA Land tập trung đầu tư chiều sâu, gia tăng quỹ đất tại các đô thị, thị trường chiến lược như TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Huế,…, từng bước mở rộng dự án toàn quốc, tạo lập chuỗi giá trị BĐS gia tăng bền vững cho cộng đồng.

Nổi bật là các dự án quy mô, có vai trò định hình diện mạo đô thị và không gian sống mới như: FUTA Residence – Danang Times Square, Khu đô thị mới Thuận Phước, Khu phức hợp đô thị Phương Trang (Phân khu F & C5B), Căn hộ cao cấp H&A, Dự án hỗn hợp căn hộ và khách sạn Hampton by Hilton Võ Nguyên Giáp, Hilton Garden Inn Mũi Né Beach…

Việc khẳng định vị thế Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025 - giải thưởng tầm khu vực, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của FUTA Land

Bên cạnh đó, FUTA Land còn kiến tạo cộng đồng tinh hoa, nâng hạng phong cách sống theo chuẩn mực toàn cầu. Các giá trị cốt lõi "Chính trực - Tôn trọng - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Bền vững" được doanh nghiệp lan tỏa trong toàn bộ hoạt động, từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành và quản lý dự án.