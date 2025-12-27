Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

FUTA Land: Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025

Hạnh Vy
Hạnh Vy
27/12/2025 16:04 GMT+7

Ngày 27.12, Lễ công bố Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương lần 11, sự kiện uy tín truyền hình trực tiếp trên HTV1, vinh danh Công ty CP Bất động sản (BĐS) FUTA Land.

Cùng với các thương hiệu đóng góp nổi bật cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, FUTA Land tiêu biểu cho thương hiệu BĐS Việt Nam vươn tầm khu vực. Danh hiệu trên là thành quả của tầm nhìn chiến lược và kỷ luật vận hành nhất quán của FUTA Land, từ chọn quỹ đất, tư duy quy hoạch, chất lượng triển khai đến hiệu quả hợp tác. Nhờ vậy, nền tảng thương hiệu được dựng xây trên giá trị thực, niềm tin bền vững của thị trường.

FUTA Land: Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025 - Ảnh 1.

Nhận giải thưởng, bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc FUTA Land khẳng định: "Đây là kết quả nỗ lực của tập thể trong suốt hành trình phát triển, là động lực để FUTA Land tiếp tục theo đuổi con đường phát triển bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục giữ vững định hướng lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trung tâm"

Giải thưởng càng hun đúc thêm quyết tâm, trách nhiệm của FUTA Land, đặt ra yêu cầu cao hơn trong mục tiêu kiến tạo không gian sống chất lượng, đóng góp cho đô thị và cộng đồng, khẳng định vị thế phát triển BĐS Việt Nam có tầm nhìn khu vực.

Là thành viên Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group), nhà phát triển BĐS chuyên nghiệp FUTA Land đóng vai trò nòng cốt trong đầu tư, kiến tạo các dự án BĐS của tập đoàn.

FUTA Land: Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025 - Ảnh 2.

FUTA Residence, dự án trọng điểm biển Đà Nẵng của FUTA Land 2025

FUTA Land liên tục mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa loại hình đầu tư, từ khu dân cư, khu bán lẻ, khu phức hợp đô thị, trung tâm thương mại, văn phòng, đến khu nghỉ dưỡng, KCN, hệ thống trạm dừng nghỉ giao thông quy mô lớn…

Bước tiến trên hành trình vươn tầm quốc tế

Giai đoạn mới, FUTA Land hoàn thiện các dự án trọng điểm, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị; tạo nền móng vững chắc cho IPO, minh bạch hóa hoạt động, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

FUTA Land: Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025 - Ảnh 3.

Căn hộ view biển Đà Nẵng FUTA Residence

Với chiến lược thâm canh thị trường trọng điểm, FUTA Land tập trung đầu tư chiều sâu, gia tăng quỹ đất tại các đô thị, thị trường chiến lược như TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Huế,…, từng bước mở rộng dự án toàn quốc, tạo lập chuỗi giá trị BĐS gia tăng bền vững cho cộng đồng.

Nổi bật là các dự án quy mô, có vai trò định hình diện mạo đô thị và không gian sống mới như: FUTA Residence – Danang Times Square, Khu đô thị mới Thuận Phước, Khu phức hợp đô thị Phương Trang (Phân khu F & C5B), Căn hộ cao cấp H&A, Dự án hỗn hợp căn hộ và khách sạn Hampton by Hilton Võ Nguyên Giáp, Hilton Garden Inn Mũi Né Beach…

FUTA Land: Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á – Thái Bình Dương 2025 - Ảnh 4.

Việc khẳng định vị thế Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025 - giải thưởng tầm khu vực, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của FUTA Land

Bên cạnh đó, FUTA Land còn kiến tạo cộng đồng tinh hoa, nâng hạng phong cách sống theo chuẩn mực toàn cầu. Các giá trị cốt lõi "Chính trực - Tôn trọng - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Bền vững" được doanh nghiệp lan tỏa trong toàn bộ hoạt động, từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành và quản lý dự án.

Khám phá thêm chủ đề

FUTA Land Thương hiệu Bất động sản căn hộ FUTA Group
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận