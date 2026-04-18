FUTA Land: Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ASEAN 2026

Diễn đàn quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế tiêu biểu khu vực Đông Nam Á, khẳng định vị thế FUTA Land trong nhóm doanh nghiệp BĐS tiêu biểu, đánh dấu bước tiến đột phá của FUTA Land vươn tầm khu vực.

Trao chứng nhận cho Tổng giám đốc FUTA Land Trần Thị Hoa Xim

Hành trình vươn tầm khu vực

Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN 2026 diễn ra tại Marina Bay Sands (Singapore), biểu tượng toàn cầu của sự thịnh vượng, nơi đăng cai những sự kiện kinh tế, tài chính lớn của thế giới, nơi dành cho những thương hiệu có năng lực, tầm nhìn và định hướng phát triển rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, việc FUTA Land được vinh danh trong Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026 tạo sự chú ý, phản ánh quá trình phát triển ổn định, chiến lược bài bản và uy tín thương hiệu ngày càng được củng cố trên thị trường.

Giải thưởng được trao dựa trên các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kinh doanh, năng lực tài chính và đóng góp cho cộng đồng.

Trước đó, FUTA Land đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025, Top 10 Nhà đầu tư và Phát triển BĐS hàng đầu quốc gia 2026.

Danh hiệu Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026 là bước tiến quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế, đồng thời là nền tảng để FUTA Land mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao tiêu chuẩn phát triển.

Với định hướng lấy chất lượng và trải nghiệm làm trọng tâm, FUTA Land nỗ lực xây dựng thương hiệu BĐS Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực, gắn với các giá trị bền vững và tầm nhìn dài hạn.

Hệ sinh thái dự án định hình vị thế FUTA Land

FUTA Land (thành viên FUTA Group) khẳng định dấu ấn với danh mục các dự án đô thị hiện đại, chất lượng bền vững và giàu trải nghiệm sống, giá trị tăng trưởng theo thời gian.

Tiêu biểu là FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square - biểu tượng sống vĩnh cửu bên biển Mỹ Khê.

FUTA Residence sở hữu khu đất vàng biển Đà Nẵng, trên trục đường đắt giá Võ Nguyên Giáp, hướng đến chuẩn sống cao cấp, kết hợp hài hòa giữa an cư, nghỉ dưỡng và tiềm năng khai thác.

FUTA Kim Phát và FUTA Kim An là 2 dự án trong chiến lược phát triển các khu vực giàu tiềm năng, với quy hoạch đồng bộ, chú trọng hạ tầng và khả năng khai thác giá trị trong tương lai, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

FUTA Land còn thể hiện trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng với dự án nhà ở xã hội (NOXH) Chân Mây - Lăng Cô (Huế), mang lại cơ hội an cư cho người dân. Dự án được phát triển theo định hướng của Chính phủ về an sinh xã hội, bám sát Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 07/NQ-CP về phát triển NOXH.

FUTA Kim An mặt tiền trục Võ Văn Kiệt

Đặc biệt, FUTA Land cũng sắp ra mắt dự án chiến lược FUTA Kim Khang và Khu đô thị mới Thuận Phước nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và mở rộng quy mô phát triển trong kỷ nguyên mới.