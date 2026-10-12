FUTA Land và DISSC hợp tác nghiên cứu công nghệ mới trong lĩnh vực bất động sản

Một là kết nối các đối tác quốc tế (quỹ đầu tư, định chế tài chính, nhà đầu tư chiến lược) với các cơ hội đầu tư, phát triển dự án của FUTA Land.

Hai là phối hợp xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế đến làm việc, sinh sống tại Đà Nẵng.

Ba là nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính số, blockchain và quản lý BĐS.

Chương trình có sự tham dự của Solana Foundation, mở ra cơ hội hợp tác với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu, ứng dụng công nghệ blockchain vào kinh doanh, quản lý tài sản và phát triển các mô hình đầu tư mới.

Cụ thể như các giải pháp số hóa quy trình giao dịch, số hóa các quyền lợi kinh tế gắn với BĐS, nâng cao minh bạch trong quản lý tài sản.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế, sự hợp tác giữa FUTA Land và DISSC cho thấy sự chủ động kết nối, nghiên cứu đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế, sự phù hợp với năng lực, định hướng phát triển mỗi bên cũng như quy định pháp luật Việt Nam trước khi áp dụng thực tế.

FUTA Land phát triển nền tảng công nghệ

FUTA Land là thành viên của Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group). Bên cạnh đầu tư phát triển hơn 30 dự án đô thị, nhà ở, khu thương mại dịch vụ trên quy mô hàng nghìn ha, FUTA Land còn chú trọng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và trải nghiệm khách hàng.

FUTA Land đã đưa vào sử dụng hệ thống quản lý bán hàng, xây dựng nền tảng giao dịch BĐS trực tuyến, số hóa quy trình kinh doanh và mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm trên môi trường số.

Với định hướng công nghệ ngày càng thay đổi nhanh phương thức vận hành, quản lý tài sản và phát triển các mô hình kinh doanh BĐS, việc FUTA Land kết nối với các đối tác đổi mới sáng tạo và công nghệ quốc tế là cơ hội tiếp cận tri thức, giải pháp mới, đồng thời tìm kiếm ứng dụng đột phá phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, việc FUTA Land tiên phong chủ động hội nhập, không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác mà còn đóng góp thêm nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như TP.Đà Nẵng.