FUTA Land và Hilton phát triển khách sạn thương hiệu Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton

Việc FUTA Land tham gia phát triển hệ thống các khách sạn mang thương hiệu quốc tế của Hilton tại thị trường du lịch Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng điểm đến và tăng sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo Tổng giám đốc FUTA Land Trần Thị Hoa Xim, phát triển khách sạn, nghỉ dưỡng là một trong những lĩnh vực trọng tâm thuộc hệ sinh thái BĐS, dịch vụ của FUTA Land.

Việc hợp tác với Hilton tạo nền tảng để các dự án tiếp cận tiêu chuẩn quản lý và vận hành quốc tế, mang đến những trải nghiệm lưu trú chất lượng cao và gia tăng giá trị bền vững cho các dự án FUTA Land trong tương lai.

Phó chủ tịch Phát triển Hilton khu vực Đông Nam Á Maria Ariizumi bày tỏ vui mừng hợp tác cùng FUTA Land, với các dự án mang thương hiệu Hilton Garden Inn tại Mũi Né và Hampton by Hilton tại Đà Nẵng, mang lại những trải nghiệm lưu trú thoải mái, đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu của thế hệ du khách hiện đại.