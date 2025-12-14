Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, gia nhập tốp 20 thế giới

Hồng Nam
Hồng Nam
14/12/2025 21:22 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã công bố bảng xếp hạng futsal nam và nữ mới nhất. Theo đó, đội tuyển futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc, vươn lên xếp hạng 20 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA chính thức ban hành bảng xếp hạng futsal.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiến bộ vượt bậc

Sự thăng tiến ấn tượng này đến từ thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Diego Giustozzi tại vòng loại futsal châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 9. Với vị trí hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam cũng vươn lên xếp hạng 4 châu Á, chỉ đứng sau Iran (hạng 5 thế giới), Thái Lan (hạng 11) và Nhật Bản (hạng 13).

Việc lần đầu tiên được đứng vào tốp 20 thế giới được xem là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, tiếp thêm động lực tinh thần lớn cho đội tuyển futsal Việt Nam trước thềm trận ra quân tại SEA Games 33, gặp đối thủ Malaysia vào ngày 16.12 tới. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong hai đội mới góp mặt trong top 20 ở lần cập nhật này, bên cạnh Ba Lan – đội tăng 3 bậc để vươn lên hạng 19.

Futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, gia nhập tốp 20 thế giới - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam

ẢnhL VFF

Ở tốp 10 thế giới, Brazil tiếp tục củng cố vị thế số một khi nới rộng khoảng cách với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bảy đội dẫn đầu giữ nguyên thứ hạng, trong khi sự thay đổi đáng chú ý trong top 10 là việc Ukraine và Kazakhstan đổi chỗ cho nhau.

Theo số liệu thống kê của FIFA, có tổng cộng 230 trận đấu futsal nam quốc tế đã được tổ chức kể từ lần xếp hạng trước, bao gồm các giải vòng loại futsal châu Á 2026 và futsal châu Âu. Ngoài Việt Nam, một số đội tuyển khác cũng có bước tiến mạnh mẽ về thứ hạng như Hàn Quốc, Montenegro, Mozambique, Đan Mạch và Malaysia.

Futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, gia nhập tốp 20 thế giới - Ảnh 2.

Lịch thi đấu đội tuyển futsal nam Việt Nam

Ảnh: FPT Play

Ở nội dung futsal nữ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí hạng 11 thế giới và hạng 5 châu Á. Trong khoảng thời gian giữa hai lần công bố bảng xếp hạng, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không có trận đấu quốc tế nào được tính điểm.

Thứ hạng lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, định hướng phát triển đúng đắn và quá trình chuẩn bị bài bản của futsal Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của futsal Việt Nam trên bản đồ futsal thế giới.

