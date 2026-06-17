Future Fest Day 7: Người trẻ Việt đối thoại toàn cầu tương lai học tập thời AI

Sau thành công của hành trình Future Fest kéo dài 6 ngày tại TP.HCM, Bình Dương (cũ) và Hà Nội với 20.000 học sinh từ hơn 315 trường trung học tham gia, Future Fest đã khẳng định vị thế là một "trạm định hướng" uy tín dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Bước sang Day 7 với chủ đề "Global Live Talks", sự kiện chính thức nâng tầm thành một diễn đàn đối thoại quy mô quốc tế, mở rộng kết nối giữa người học Việt Nam với các môi trường học thuật, doanh nghiệp và chuyên gia toàn cầu.

Được khởi xướng và tổ chức bởi Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Future Fest Day 7 không chỉ nhìn lại chặng đường định hướng nghề nghiệp đã qua mà còn hướng tầm nhìn đến tương lai của giáo dục trong kỷ nguyên số. Đây là nơi những câu hỏi lớn về hành trình học tập suốt đời, xu hướng nghề nghiệp mới và giá trị cốt lõi của con người trước làn sóng AI sẽ được mổ xẻ đa chiều bởi các diễn giả đến từ những môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Giải mã "môi trường học thuật xuất sắc" từ câu chuyện thực tế

Điều gì thực sự tạo nên một "môi trường học thuật xuất sắc" tại các đại học trên thế giới? Đó không chỉ là cơ sở vật chất hay khối lượng kiến thức hàn lâm, mà cốt lõi nằm ở văn hóa nghiên cứu, tư duy phản biện, tinh thần liên ngành và một cộng đồng đồng đẳng luôn thúc đẩy nhau phát triển.

Tại Future Fest Day 7, những yếu tố nền tảng hình thành nên các nhà nghiên cứu, nhà sáng tạo và lãnh đạo toàn cầu sẽ được chia sẻ một cách chân thực. Từ đó, chương trình mang đến một góc nhìn quan trọng: Điều tạo nên bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của người trẻ Việt Nam đôi khi không chỉ là cơ sở vật chất hay khối lượng kiến thức được truyền đạt. Cốt lõi nằm ở văn hóa học thuật, môi trường học tập, tinh thần khai phóng, khả năng khuyến khích người học thử nghiệm, dám sai, dám làm lại và được nhìn thấy ở tiềm năng riêng của mình.

Học sinh có cơ hội trực tiếp đối thoại với các học giả, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong không gian thảo luận toàn cầu

Những câu chuyện "người thật, việc thật" từ các cựu du học sinh và nghiên cứu sinh xuất sắc đang học tập tại các ngôi trường danh tiếng như: Harvard, MIT, Stanford, Yale, Cambridge... sẽ là minh chứng sống động, giúp học sinh củng cố niềm tin, bẻ gãy tư duy chọn ngành cảm tính để tự định hình lộ trình phát triển riêng.

Đối thoại mở nâng tầm vị thế "Công dân toàn cầu"

Dự kiến quy tụ hơn 5.000 học sinh THPT, trong đó hơn 1.000 học sinh xuất sắc trên cả nước cùng hơn 90 diễn giả là các trí thức Việt Nam đã và đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại những trường đại học và tổ chức nghiên cứu, học thuật danh tiếng trên thế giới, Future Fest Day 7 là một trong những diễn đàn giáo dục trực tuyến tinh hoa có quy mô lớn trong năm. Sự kiện mang đến góc nhìn đa chiều từ các nghiên cứu sinh, giảng viên, học giả, chuyên gia đổi mới sáng tạo và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Qua hơn 30 phiên đối thoại chuyên sâu, các bạn trẻ sẽ cùng thảo luận về những chủ đề trọng điểm như tương lai giáo dục trong kỷ nguyên AI, các năng lực cốt lõi để thích ứng với sự thay đổi, tư duy liên ngành của thế kỷ 21 hay hành trình phát triển bản thân trong một thế giới ngày càng kết nối.

Future Fest Day 7 quy tụ hơn 90 trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học trên thế giới

Khác với một chương trình livestream thông thường, Future Fest Day 7 - Global Live Talks được thiết kế như một không gian đối thoại toàn cầu, nơi khoảng cách địa lý không còn là rào cản của tri thức. Dù ở bất kỳ đâu, học sinh vẫn có thể trực tiếp lắng nghe, trao đổi và đặt câu hỏi với các học giả, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới. Từ đó, mỗi học sinh trở thành một phần của cuộc đối thoại về tương lai học tập, nghề nghiệp và vai trò của mình trong một thế giới đang không ngừng chuyển động.

Future Fest Hub: Nơi người trẻ chủ động khám phá tương lai

Không chỉ dừng lại ở một diễn đàn đối thoại, Future Fest Day 7 còn mang đến giải pháp định hướng dài hạn thông qua nền tảng Future Fest Hub, không gian số giúp người trẻ chủ động khám phá tương lai học tập và nghề nghiệp của mình. Đồng thời, Future Fest Hub cũng là nền tảng phát sóng chính thức của Future Fest Day 7 và liên tục cập nhật các cơ hội học tập, học bổng và hoạt động tiếp theo trong hệ sinh thái Future Fest.

Future Fest Hub mở ra hành trình khám phá ngành học và nghề nghiệp tương lai

Trong bối cảnh AI đang định hình lại cách con người học tập và làm việc, Future Fest Day 7 cùng Future Fest Hub hướng tới trao cho thế hệ trẻ công cụ, tri thức và kết nối cần thiết để chủ động khám phá tiềm năng bản thân, hiểu rõ nhu cầu của thị trường và tự tin định hình lộ trình phát triển trong tương lai.

Khám phá ngành học, nghề nghiệp tương lai và đăng ký tham gia Future Fest Day 7 tại website vietnamfuture-fest.com.