Future Menus Hà Nội 2026 mở ra hướng đi mới cho ngành F&B biến động

Giải mã bài toán vận hành căn bếp từ những "tọa độ xu hướng" mới

Tại sự kiện Future Menus 2026 được tổ chức tại TP.HCM, Unilever Food Solutions thông qua các số liệu nghiên cứu về sự chuyển dịch trong ngành F&B. Trước đây, một món ăn thu hút thường được khai sinh từ tay nghề và kinh nghiệm của người đầu bếp. Sau khi các mạng xã hội lên ngôi, những món ăn này dần được lan tỏa trong cộng đồng tạo thành "hot trend", góp phần định hình góc nhìn và thói quen ăn uống của giới trẻ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay các yếu tố đó đã được thay thế bằng một tư duy khoa học hơn khi mỗi xu hướng ẩm thực đang dần trở thành kết quả của một quá trình kết hợp giữa dữ liệu, sáng tạo và vận hành. Future Menus 2026 xuất hiện như một hướng đi mới cho bài toán kinh doanh của ngành F&B với 4 xu hướng ẩm thực được công bố tại sự kiện.

Khách mời đầu bếp tham dự sự kiện

4 xu hướng này là kết quả của quá trình nghiên cứu và quan sát của đội ngũ Unilever Food Solutions, trở thành thông tin tham khảo giá trị để người đầu bếp "cân vạn khó" trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Theo các chuyên gia, xu hướng sẽ chỉ thực sự có giá trị khi giúp nhà hàng tối ưu chi phí vận hành và giảm thiểu được tình trạng hao hụt nguyên liệu.

Sự chuyển dịch từ sáng tạo sang chiến lược

Năm 2026, ngành F&B đang dịch chuyển từ sáng tạo sang sáng tạo có mục đích và chiến lược. Thực khách Việt dù cởi mở với trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ tâm lý thực tế, ưu tiên những món ăn ngon, hợp vị thay vì mạo hiểm với những biến tấu quá đà làm mất đi bản sắc quen thuộc. Unilever Food Solutions cung cấp giải pháp thực tế giúp đầu bếp cân bằng giữa sáng tạo và thực hành với xu hướng "Tinh hoa chốn bản địa". Thông qua việc nâng tầm ẩm thực bản địa, nơi các nguyên liệu địa phương được khai phá để kể câu chuyện văn hóa tinh tế.

Đầu bếp Nguyễn Văn Lập (Anh đầu bếp) - Đại sứ thương hiệu Unilever Food Solutions Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Đối với xu hướng "Nét đẹp vị đường phố", các món đặc sản mang dấu ấn bản địa được nâng cấp bằng nguyên liệu và kỹ thuật chế biến, đi kèm theo đó là những câu chuyện khơi gợi cảm hứng cho thực khách. Hay trong xu hướng "Thực đơn cá nhân hóa" tôn vinh xu hướng ẩm thực độc bản, việc sử dụng nguyên liệu thông thường khi được đầu bếp tinh chỉnh hương vị sẽ tạo nên "chất riêng" cho nhà hàng. Với riêng xu hướng "Ẩm thực xuyên biên giới", dựa trên việc kết hợp kỹ thuật và món ăn có sự tương đồng với các quốc gia khác, đầu bếp sẽ tạo nên các món độc đáo từ chính các món quen thuộc để gia tăng trải nghiệm cho thực khách.

Trên thực tế, nhiều thương hiệu F&B đã tham gia "chạy đua" thiết kế trải nghiệm ẩm thực đa dạng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán để thực khách cảm nhận được trọn vẹn hương vị và câu chuyện phía sau mỗi món ăn. Trong bối cảnh đó, ứng dụng AI do Unilever Food Solutions với khả năng xử lý dữ liệu lớn (Big data), AI từ quá trình sàng lọc thông tin về hành vi tiêu dùng sẽ phát hiện tín hiệu thị trường sớm, từ đó đưa ra gợi ý tổ hợp hương vị và đề xuất các món ăn dự báo sẽ "tạo trend".

Future Menus 2026 "cập bến" Hà Nội

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của một xu hướng không nằm ở việc hiểu sâu sắc đến đâu mà còn làm thế nào để chuyển hóa xu hướng đó vào thực tế kinh doanh trong từng bối cảnh thị trường. Sau điểm chạm đầu tiên đầy khởi sắc tại TP.HCM, Future Menus 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội - nơi những định hướng này được điều chỉnh linh hoạt theo đặc thù ẩm thực miền Bắc.

Đội ngũ đầu bếp chuyên môn của Unilever Food Solutions Việt Nam

Theo chia sẻ của đại diện Unilever Food Solutions, Future Menus 2026 tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn mới giúp các đầu bếp và nhà quản lý F&B bắt nhịp thay đổi của thị trường, từ đó hoàn thiện mô hình kinh doanh, mở ra hướng phát triển bền vững. Sự dịch chuyển từ Nam ra Bắc là bước tiếp theo của hành trình: Từ nhận diện xu hướng đến ứng dụng trong những điều kiện vận hành khác nhau, giúp người đầu bếp và các nhà quản trị F&B có thể "cân vạn khó" để sẵn sàng cho tương lai.



Sự kiện Future Menus Vietnam 2026



