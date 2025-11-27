FUWA Biotech - Dấu ấn công nghệ sinh học trong ngành tẩy rửa xanh

Từ nỗi trăn trở đó, FUWA Biotech đã tìm ra một hướng đi mới. Chúng tôi tiên phong ứng dụng công nghệ Eco-Enzyme và mô hình sản xuất tuần hoàn, biến phế phẩm nông nghiệp - cụ thể là vỏ dứa - thành những sản phẩm tẩy rửa sinh học an toàn cho sức khỏe và thân thiện với hệ sinh thái.

FUWA - viết tắt của "Fruit Warrior" (Chiến binh Trái cây). Tên gọi FUWA3E mở rộng thành Enzyme - Ecosystem - Earth, thể hiện định hướng: lấy công nghệ enzyme làm lõi, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm gắn với phát triển bền vững và hành tinh xanh.

Sau hơn 5 năm, FUWA đã xây dựng mô hình sản xuất tuần hoàn, tái chế hơn 300 tấn vỏ dứa, tiết kiệm khoảng 150.000 chai nhựa mỗi năm và từng bước đưa các sản phẩm sinh học "made in Vietnam" sang Singapore, Hàn Quốc, Mỹ qua Amazon và chuỗi bán lẻ hữu cơ.

Hệ thống Refill Station giúp sản phẩm được lan tỏa rộng rãi, góp phần giảm rác thải nhựa và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững SDG 3, 5, 8, 12, 13.

Vỏ dứa - Phế phẩm trở thành nền tảng công nghệ

Vỏ dứa được FUWA lựa chọn không chỉ vì "xanh" mà vì có cơ sở khoa học rõ ràng. Về mặt sinh học, vỏ dứa chứa enzyme tự nhiên và acid hữu cơ có khả năng phân giải dầu mỡ, tinh bột, protein nếu được lên men đúng quy trình. Về nguồn cung, các vùng trồng - chế biến dứa tập trung giúp FUWA chủ động nguyên liệu, phù hợp với một mô hình công nghệ sinh học quy mô lớn.

Quan trọng hơn, việc sử dụng vỏ dứa là cách FUWA cụ thể hóa mô hình kinh tế tuần hoàn: biến phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu đầu vào, giảm rác thải, gia tăng giá trị cho nông sản Việt và kết nối chuỗi từ nông trại đến sản phẩm tiêu dùng.





Trái tim công nghệ: Lên men eco-enzyme từ vi sinh vật có lợi

Điểm khác biệt cốt lõi của FUWA Biotech nằm ở công nghệ lên men eco-enzyme. Vỏ dứa sau khi được rửa sạch, cắt nhỏ, loại bỏ tạp chất sẽ được phối trộn với đường vàng và nước sạch theo tỷ lệ chuẩn hóa, đưa vào các thùng lên men sinh học.

Trong môi trường được kiểm soát về thời gian, nhiệt độ, độ thông thoáng, vi khuẩn lactic, nấm men và hệ vi sinh vật có lợi phát triển, tạo ra hỗn hợp chứa acid hữu cơ và các nhóm enzyme như protease, amylase, lipase… có khả năng phân giải vết bẩn sinh hoạt.

Khác với các sản phẩm tẩy rửa dựa nhiều vào chất hoạt động bề mặt tổng hợp mạnh, hệ enzyme sinh học của FUWA hoạt động theo cơ chế phân hủy cấu trúc vết bẩn, giúp làm sạch hiệu quả mà bảo vệ da tay và nguồn nước sau sử dụng. Nước thải sau khi sử dụng cung cấp vi sinh vật có lợi giúp làm sạch nguồn nước.

Khi Eco - Enzyme sinh học kết hợp với tinh dầu bản địa

FUWA tiên phong kết hợp eco-enzyme với tinh dầu và các thành phần gốc thực vật. Tùy dòng sản phẩm, enzyme từ vỏ dứa được kết hợp với tinh dầu sả chanh, vỏ cam, bưởi, quế… giúp tăng khả năng khử mùi, kháng khuẩn tự nhiên, đồng thời tạo mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu, gần gũi với người Việt.

Nhờ cấu trúc công nghệ từ vi sinh, Eco- enzyme đến tinh dầu thực vật - các sản phẩm tẩy rửa của FUWA giữ được tính tự nhiên, không chứa hóa chất tổng hợp độc hại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Tự hào từ phòng lab đến thị trường quốc tế

Cùng với nền tảng khoa học, FUWA Biotech đã ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng: Top 20 Techfest 2020, OCOP 3 - 4 sao, giải Nhất Ecothon 2024, giải Nhất Climate Launchpad 2024, Human Act Prize 2024, giải Nhì Social Business Creation 2024 (Canada)… và được Business Insider đánh giá là một trong những startup xanh tiêu biểu của Việt Nam, mở ra chương mới cho ngành tẩy rửa. Đặc biệt FUWA đã chính thức đạt chứng chỉ ESG Global với xếp hạng A - Excellence (99/100 điểm) do Synesgy chứng nhận, ghi nhận mức độ bền vững xuất sắc

Từ ý tưởng nhỏ ở Thanh Hóa, FUWA Biotech ngày nay là một trong những gương mặt đại diện cho xu hướng kết hợp khoa học - nông nghiệp - phát triển bền vững. Câu chuyện FUWA cho thấy: Từ phụ phẩm nông nghiệp, người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm giá trị, an toàn cho gia đình và thân thiện với môi trường, dựa trên chính công nghệ sinh học và trí tuệ Việt Nam.