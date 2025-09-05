Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

FWD tặng tiền lên tới 50% phí bảo hiểm

Tuyết Lan
Tuyết Lan
05/09/2025 08:49 GMT+7

FWD chính thức mở rộng triển khai chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" với đợt 2 diễn ra từ 4.9 - 20.9, tiếp tục mang đến quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm.

Sau thời gian triển khai từ 15.8 - 31.8, chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" của FWD đã ghi nhận sự quan tâm và tham gia sôi nổi từ đông đảo khách hàng.

FWD tặng tiền lên tới 50% phí bảo hiểm- Ảnh 1.

Đáp lại mong muốn được tham gia chương trình ngày càng lớn, chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" (đợt 2) được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức tham gia sản phẩm "FWD Bảo vệ gia tăng", kèm tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ, có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trong giai đoạn từ 4.9 - 20.9, và được phát hành chậm nhất ngày 30.9, với phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên từ 15 triệu đồng trở lên, định kỳ đóng phí theo năm.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần đóng đồng thời khoản phí bảo hiểm năm đầu và một khoản phí đóng thêm vào tài khoản đầu tư thêm, chậm nhất vào thời điểm kết thúc thời gian cân nhắc theo quy định chương trình, với giá trị tối thiểu của khoản phí đóng thêm bằng phí bảo hiểm năm đầu của hợp đồng bảo hiểm (bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ).

Khi tham gia và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình khuyến mại "Sống đầy - Thưởng chất" (đợt 2), khách hàng sẽ có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm. Quà tặng sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia thỏa điều kiện của chương trình.


Tin liên quan

FWD Việt Nam được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 6 năm liên tiếp

FWD Việt Nam được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 6 năm liên tiếp

Ngày 14.8, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục được Tạp chí HR Asia vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' lần thứ 6 liên tiếp.

Khám phá thêm chủ đề

FWD bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm FWD
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận