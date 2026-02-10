FWD Việt Nam trung thành với chiến lược: Con người là giá trị nền tảng

Việc chính thức được vinh danh là Great Place To Work® với tỉ lệ hài lòng 95% không chỉ là một giải thưởng, mà là minh chứng cho sự cam kết của Công ty trong một thập kỷ kiên trì đặt con người làm trọng tâm và theo đuổi chiến lược tạo ra sự khác biệt.

Tại FWD Việt Nam, công thức thành công được hình thành từ việc xây dựng văn hóa học hỏi không ngừng để phát triển nhân tài. FWD trân trọng và bồi dưỡng bản sắc riêng của mỗi người, giúp họ tự tin tỏa sáng với thế mạnh của mình. Tinh thần đó được thể hiện rõ nét trong văn hóa Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DE&I), nơi những con số biết nói như 60% đội ngũ là nữ và 45% vị trí lãnh đạo do nữ giới đảm nhiệm. Đây là minh chứng thuyết phục cho một môi trường công bằng và trao quyền.

Tại FWD Việt Nam, công thức thành công được hình thành từ việc xây dựng văn hóa học hỏi không ngừng để phát triển nhân tài

Nói về triết lý này, bà Nguyễn Kim Mai Thư, Phó tổng giám đốc Quản trị nguồn nhân lực FWD Việt Nam, khẳng định: "Tại FWD Việt Nam, chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân đều mang trong mình một tiềm năng duy nhất và khác biệt. Vai trò của chúng tôi là tạo ra môi trường, nguồn lực và sự tự tin để tiềm năng đó được khai phóng hoàn toàn. Khi từng cá nhân phát triển, cả tổ chức sẽ cùng lớn mạnh."

Sự phát triển bền vững của tổ chức còn được bồi đắp bởi cam kết đầu tư không ngừng nghỉ vào năng lực con người, hình thành một văn hóa học hỏi xuyên suốt để mài giũa nên những nhân tài xuất sắc. Tại FWD Việt Nam, học tập là một đặc quyền. Với hàng ngàn giờ đào tạo được triển khai linh hoạt qua nền tảng trực tuyến FWD Anytime Learning hay những ngày trải nghiệm thực tế The Experience Day (TED), mỗi nhân viên đều được trang bị lộ trình phát triển riêng biệt. Ngay cả những thành viên mới cũng được chăm sóc kỹ lưỡng bằng chương trình hội nhập bài bản kéo dài suốt 12 tháng, đảm bảo sự tự tin và cảm giác thuộc về luôn hiện hữu ngay từ những ngày đầu gia nhập.

FWD cam kết đầu tư không ngừng nghỉ vào năng lực con người, hình thành một văn hóa học hỏi xuyên suốt để mài giũa nên những nhân tài xuất sắc

Không chỉ dừng lại ở phát triển nội bộ, FWD Việt Nam luôn khuyến khích và tạo cơ hội cho nhân viên được trải nghiệm, tương tác thực tế nhằm hiểu rõ và cảm nhận sâu sắc về ngành bảo hiểm nhân thọ. Minh chứng rõ nét nhất là chương trình "Chăm sóc chân thành, đồng hành vượt khó" trong năm 2025. Khi bão lũ gây ảnh hưởng nặng nề tại miền Trung, 84 tình nguyện viên đã xung phong trò chuyện trực tiếp với khách hàng. Không chỉ thể hiện sự đồng hành kịp thời của FWD mà đây còn là bài học vô cùng quý giá để các nhân viên hiểu rõ hơn về khách hàng của mình, từ đó cải thiện chất lượng công việc để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Bao nhiêu ngàn khách hàng được hỗ trợ là bấy nhiêu ngàn bài học giá trị trong chăm sóc khách hàng mà nhân viên FWD Việt Nam đã được trải nghiệm và học hỏi. Đây cũng là cách FWD giúp nhân viên hiểu được ý nghĩa và tự hào về công việc bảo hiểm nhân thọ mà mình đang làm.

Nhân viên FWD Việt Nam trực tiếp thăm hỏi các cụ già neo đơn, thể hiện tinh thần “Sống đầy là sẻ chia”

Văn hóa khác biệt của FWD còn được lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động cộng đồng mang tinh thần "Sống đầy là sẻ chia", nơi nhân viên FWD Việt Nam cùng chung tay đóng góp những phần quà thiết thực, trực tiếp thăm hỏi và trò chuyện với các cụ già neo đơn, các em nhỏ mồ côi. Mỗi món quà trao đi, mỗi nụ cười được gửi gắm, mỗi cái nắm tay ấm áp không chỉ giúp gắn kết đội ngũ, mà còn khơi dậy tinh thần học hỏi từ chính những khoảnh khắc giản dị, để mỗi nhân viên FWD luôn cảm nhận giá trị của việc sẻ chia và lòng biết ơn trong công việc và cuộc sống.

Không gian làm việc được FWD thiết kế theo mô hình mở nhằm xóa bỏ vách ngăn cấp bậc, thúc đẩy những cuộc đối thoại thẳng thắn, trực tiếp và kịp thời

Tinh thần "nói là làm" và sự thấu cảm này chính là trái ngọt của một môi trường làm việc lấy sự tử tế làm kim chỉ nam. Sau cùng, chất xúc tác để tất cả thăng hoa chính là một không gian làm việc hiện đại, nơi sự an toàn và cởi mở được đặt lên hàng đầu. Văn phòng được thiết kế theo mô hình mở nhằm xóa bỏ vách ngăn cấp bậc, thúc đẩy những cuộc đối thoại thẳng thắn, trực tiếp và kịp thời. Trong một hệ sinh thái mà sự kết nối diễn ra tự nhiên, nhân viên không chỉ làm việc mà còn thực sự trưởng thành và cùng tổ chức tạo nên những cột mốc phi thường trong hành trình 10 năm tại Việt Nam.