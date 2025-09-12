G-Dragon mang tour diễn 'Übermensch' đến Hà Nội

Lần trở lại này của G-Dragon được xem là một minh chứng rõ nét cho tình cảm đặc biệt mà anh dành cho khán giả Việt Nam. Hồi tháng 6, đêm diễn đầu tiên của anh tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút hơn 40.000 khán giả. Nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc dành lời khen ngợi cho tinh thần biểu diễn chuyên nghiệp của anh, đặc biệt là khoảnh khắc anh bùng nổ trên sân khấu bất chấp cơn mưa lớn.



Hình ảnh G-Dragon trình diễn dưới mưa đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Chính nam nghệ sĩ cũng đã đăng tải video về đêm diễn kèm lời nhắn đầy xúc động: "Chúng ta ở đây suốt đêm để có những niềm vui ý nghĩa. Cảm ơn Hà Nội, từ tận đáy lòng".

G-Dragon đã có một đêm diễn đáng nhớ tại Hà Nội vào tháng 6.2025 ẢNH: T.H

Từ tin đồn đến thông báo chính thức

Thông tin về concert Übermensch tại Hà Nội đã râm ran từ nhiều tháng trước, xuất phát từ một tài khoản được cho là CEO của Applewood - đơn vị tổ chức tour diễn. Dù chưa có xác nhận chính thức, những tin đồn này vẫn đủ sức khiến cộng đồng fan "đứng ngồi không yên". Đến sáng 12.9, khi "chính chủ" G-Dragon chính thức công bố, hàng chục nghìn fan như vỡ oà.

Lần tái xuất này được kỳ vọng đặc biệt hơn, khi người hâm mộ sẽ được thưởng thức trọn vẹn Übermensch - tour diễn đã tạo nên "cơn sốt" trên toàn cầu kể từ khi khởi động cuối tháng 3. Kể từ đó, G-Dragon đã di chuyển liên tục qua hàng chục thành phố lớn tại châu Á, châu Úc, Bắc Mỹ và châu Âu, với mật độ dày đặc 1 đến 2 buổi diễn mỗi tuần. Dù một số đêm diễn tại Bangkok (Thái Lan) đã bị hủy, tour diễn vẫn liên tục "cháy vé" tại nhiều điểm đến lớn như Nhật Bản, Philippines và Macau.

Trước khi đến Việt Nam, G-Dragon sẽ có hai đêm diễn tại Đài Loan vào đầu tháng 11, trước khi chính thức "đổ bộ" Hà Nội vào ngày 8.11.

G-Dragon: Từ Big Bang đến biểu tượng âm nhạc toàn cầu



G-Dragon, tên thật Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop. Ra mắt cùng Big Bang từ năm 2006, anh đã góp phần định hình đế chế âm nhạc Hàn Quốc toàn cầu với những bản hit đình đám như Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Không chỉ thành công cùng nhóm, G-Dragon còn khẳng định vị thế solo với nhiều dự án cá nhân. Cuối tháng 10.2024, anh phát hành album phòng thu thứ ba Übermensch, nhanh chóng gây sốt và mở đường cho tour diễn thế giới liên tục "cháy vé".