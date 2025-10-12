G-Dragon thêm đêm diễn ở VN sau khi 'cháy vé'

Điều này đồng nghĩa việc "ông hoàng Kpop" sẽ "cháy" cùng người hâm mộ Việt trong hai đêm liên tiếp: 8 và 9.11.2025. Thời gian bán vé đêm thứ hai tiếp tục được chia làm 3 đợt, trong đó đợt mở bán chính thức vào ngày 13.10 tới.

G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi có nhiều hạng vé với mức giá từ 2 - 8 triệu đồng. Mỗi đêm diễn của ngôi sao 37 tuổi dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả.

Trước đó, vào 10 giờ ngày 7.10, ban tổ chức mở bán vé sớm cho fanclub săn cơ hội gặp G-Dragon vào đêm đầu (8.11). Theo ghi nhận của chúng tôi vào 10 giờ 27 cùng ngày, có hơn 382.000 lượt khán giả xếp hàng trên hệ thống để đợi mua vé và con số này liên tục tăng với tốc độ chóng mặt. Đến sáng 9.10 là đợt mở bán vé cuối cùng và chỉ chưa đầy 30 phút, ban tổ chức thông báo toàn bộ vé đã được bán sạch.

Dragon 2025 World Tour [Übermensch] là chuyến lưu diễn mới nhất của G-Dragon nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch. Chuỗi đêm diễn này mở màn tại Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 3.2025 rồi đi qua nhiều chặng: Nhật Bản, Philippines, Ma Cao, Úc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Mỹ, Pháp rồi đến VN.