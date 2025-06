Gã 'gàn' làm giàu trên núi Lõng Ông Văn

"Nông dân nửa mùa"

Dẫn chúng tôi tham quan trang trại, anh Tuấn nói đùa mình là "nông dân nửa mùa", vì đã có một cửa hàng giò chả và 2 cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống nằm ngay tại TT.Sơn Dương. Nghề này theo anh từ những năm 2000. Bán giò chả, rồi kinh doanh nhà hàng, nguồn thu đủ dư dả để anh tạo dựng cơ ngơi khang trang, chăm lo cho con cái theo cách tốt nhất.

Khu vực chăn nuôi dê của gia đình anh Phạm Duy Tuấn Ảnh: Thanh Tùng

Làm kinh doanh, nhưng ngày vắng khách, anh lại lang thang xách xe máy đến những nhà làm trang trại chăn nuôi, trồng trọt trong huyện để ngắm. Anh Tuấn bảo, chẳng hiểu sao, anh lại yêu cái nghề trồng rừng, chăn nuôi này đến thế. Lúc nào anh cũng chỉ ước có một mảnh vườn để trồng cây, nuôi con gà, con lợn cho thỏa niềm yêu thích.

Ước mơ thành sự thật khi anh và vợ quyết định tìm mua đất làm trang trại để dưỡng già. Anh tìm được một mảnh đất trên núi Lõng Ông Văn thuộc thôn Trầm, xã Hợp Thành, H.Sơn Dương.

Gọi là mảnh, nhưng diện tích cũng ngót nghét hơn 11 ha. Để việc đi lại thuận tiện, anh đầu tư cả trăm triệu đồng làm đường lên tận đỉnh núi để ô tô có thể vào, rồi đặt nền móng làm các trang trại chăn nuôi; làm 1 nhà chòi bằng tôn sắt khá kiên cố, vừa để thức ăn cho gia súc, vừa để anh và nhân công có chỗ nghỉ ngơi.

Việc làm này của anh khiến nhiều người cho là kỳ cục, chẳng khác gì đem tiền đổ vào núi. Nhưng vì đam mê, anh vẫn quyết tâm theo đuổi.

Trang trại của gia đình anh Tuấn nằm trên đỉnh núi Lõng Ông Văn cao hơn 500 m. Toàn bộ phần diện tích núi đồi có địa hình dốc ngược được quy hoạch trồng keo, bạch đàn. Lùi xuống mé đồi là những vạt nương cỏ voi, chuối... Tận dụng nguồn nước từ khe núi chảy ra quanh năm, anh đào 1 cái ao với diện tích hơn 3.000 m2.

Lẫn trong những quả đồi, rừng cây, ao cá là các khu chăn nuôi, nhà kho, nhà ở của anh và công nhân. Cứ thế, luôn chân luôn tay, cuốn theo từng mùa từng vụ, từ một "thương nhân", anh Tuấn trở thành một "nông dân" từ lúc nào không hay.

Mô hình VAC-R bạc tỉ

Những tưởng với một trang trại có quy mô lớn như vậy thì anh Tuấn phải áp dụng quy trình công nghiệp, nhưng ngược lại, cách mà anh làm hoàn toàn tự nhiên, đó là mô hình trang trại hữu cơ.

Theo đó, anh trồng ngô, cỏ voi, chuối chính là thức ăn cho dê, bò, cá. Toàn bộ phân xanh, phân chuồng ủ mục là nguồn phân hữu cơ cho cây trồng. Tận dụng diện tích rừng, anh nuôi thả hơn 60 con dê và 7 con bò. Khu đất rộng anh xây dựng chuồng trại nuôi gần 60 con lợn và hơn 50 con chó. Từ nguồn nước khe núi anh thả các loại cá như: mè, trôi, trắm, chép.

Anh Tuấn khẳng định, khí hậu, thổ nhưỡng trên núi Lõng Ông Văn chính là môi trường lý tưởng cho việc phát triển chăn nuôi. Gần như các loại bệnh dịch không bao giờ bén mảng. Nếu không may có con vật nuôi nào bị chết non thì chủ yếu là do ngã núi, ăn quá no hoặc kẹt chuồng... Tổng hợp các nguồn thu, sau khi trừ chi phí, trang trại cho số lãi khoảng 250 triệu đồng/năm.

Hiện anh Tuấn sở hữu 9 ha keo, bạch đàn từ 4 - 5 tuổi, chỉ 2 năm nữa khi được thu hoạch sẽ cầm chắc trong tay số tiền hơn 1 tỉ đồng. Chưa kể, mô hình chăn nuôi của vợ chồng anh sắp tới cũng hái bạc triệu.

Cái biệt danh "Tuấn gàn" mọi người đặt cho anh khi mới vào tận cùng núi đá làm trang trại giờ đã không còn, thay vào đó là sự cảm phục về tinh thần lao động hăng say, dám nghĩ dám làm đáng học hỏi của vợ chồng anh chị.