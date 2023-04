'Gà trống' bắt đầu cuộc sống mới

Sau khi HLV Conte chia tay Tottenham vào ngày 26.3, trợ lý Stellini của ông sẽ gánh vác nhiệm vụ trong phần còn lại của mùa giải 2022 - 2023. Nhiệm vụ đầu tiên của HLV tạm quyền Stellini sẽ là đánh bại Everton, đội bóng đã tiến bộ kể từ khi HLV Dyche được bổ nhiệm vào cuối tháng giêng, để tiếp tục chiến đấu trong cuộc đua tốp 4.

Everton (trái) đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn

Reuters

Lịch sử ủng hộ Tottenham trong cuộc đối đầu này khi Everton chỉ thắng có một trong 20 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League (hòa 9, thua 10). Điều đó có nghĩa là "Spurs" đã bất bại trong 9 lần gần nhất viếng thăm sân Goodison Park ở Premier League, mặc dù 6 trong số đó kết thúc với tỷ số hòa.

Để kết thúc chuỗi trận đáng buồn đó, Everton sẽ phải làm một điều mà họ phải vật lộn để làm được trong lịch sử đối đầu với Tottenham ở Premier League: ghi một bàn thắng. "Spurs" đã giữ sạch lưới trong 24 lần chạm trán với "The Toffees", bao gồm 3 trận gần nhất. Thế nhưng liệu một hàng công vẫn còn nhiều khiếm khuyết của Everton có thể làm được điều đó?

Dưới thời HLV Dyche, Everton không kiểm soát bóng nhiều, bình quân chỉ 37,4% và chưa bao giờ vượt trội đối thủ về lĩnh vực này trong một trận đấu. Do vậy, việc giành lại bóng từ đối thủ là rất quan trọng với Everton nên không có gì ngạc nhiên khi đó là điểm mạnh duy nhất của "The Toffees" vào thời điểm hiện tại. Không cầm bóng nhiều nghĩa là sẽ không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, và do vậy hậu quả là Everton chỉ ghi được có 22 bàn sau 28 trận, thấp nhất ở Premier League.

Trong khi đó, sự ra đi của HLV Conte có thể dẫn đến việc thay đổi về thái độ của các cầu thủ Tottenham, những người thường chơi tốt hơn khi ông Stellini có mặt bên đường biên. "Spurs" rất cần chiến thắng để ít nhất vẫn giữ được vị trí trong tốp 4, nên HLV tạm quyền Stellini sẽ dựa vào Kane - cầu thủ ghi bàn hàng đầu qua mọi thời đại của Tottenham, để cung cấp tia lửa vào rạng sáng mai.

Everton tỏ ra là một đội bóng khó chịu khi đối đầu với Arsenal, Chelsea và Brentford nhưng họ vẫn liên tục để thủng lưới. Như vậy, Kane và Son có thể sẽ đóng vai trò quyết định cho chiến thắng của Tottenham, được siêu máy tính của Opta dự đoán là 47,2%. Với chỉ 25% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này, có lẽ Everton nên hướng đến một kết quả hòa (27,8%) để ít nhất có 1 điểm nhằm phục vụ cuộc chiến trụ hạng gian nan.