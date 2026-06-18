Ga xe lửa Đà Lạt và đường ray được sửa chữa sau hơn 30 năm khai thác

Ngày 18.6, ông Nguyễn Võ Minh Chánh, Trưởng ga xe lửa Đà Lạt, cho biết công trình sửa chữa đường ray xe lửa tuyến Đà Lạt - Trại Mát đang được sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục.

Sửa chữa đường ray xe lửa Đà Lạt - Trại Mát ẢNH: L.V

Công trình được khởi công từ tháng 4.2026, theo kế hoạch thi công trong 224 ngày, nhưng hiện đang được các đơn vị thi công tăng tốc làm cả ngày lẫn đêm để cuối tháng 7 này sẽ hoàn thành. Trong quá trình sửa chữa, ga Đà Lạt vẫn duy trì việc khai thác phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Cũng theo ông Chánh, các hạng mục sửa chữa tập trung thay thế ray và tà vẹt đã xuống cấp, gia cố các mái taluy có nguy cơ sạt lở, cải tạo hệ thống thoát nước nhằm bảo vệ nền đường và bảo đảm an toàn khai thác. Bên cạnh đó, hai điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ cũng được nâng cấp để giảm nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xây hệ thống mương thoát nước để chống sạt lở ẢNH: L.V

Tại ga Đà Lạt và ga Trại Mát, nhiều bộ ghi (thiết bị chuyển hướng tàu) được thay mới hoặc điều chỉnh phù hợp với hiện trạng khai thác. Nền đường trong khu vực hai nhà ga cũng được gia cố, cải tạo nhằm tăng độ ổn định và bảo đảm an toàn cho hoạt động vận hành.

Tại ga Đà Lạt nhiều bộ ghi (thiết bị chuyển hướng tàu) được thay mới ẢNH: L.V

Tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát là một phần của tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, một trong hai tuyến đường sắt răng cưa leo núi đầu tiên trên thế giới. Công trình được khởi công từ năm 1908, hoàn thành vào năm 1932. Đến năm 1968, do chiến tranh ác liệt, tuyến đường sắt phải ngừng hoạt động vì không còn bảo đảm an toàn. Sau năm 1975, tuyến đường sắt này hoạt động trở lại trong thời gian ngắn và ngưng cho đến nay. Hiện nay, phần lớn đường ray và tà vẹt bị tháo dỡ.

Việc sửa chữa đường ray xe lửa tuyến Đà Lạt - Trại Mát thực hiện vào ban đêm để ban ngày phục vụ du khách bình thường ẢNH: L.V

Năm 1991, đoạn đường sắt Đà Lạt - Trại Mát được khôi phục với hơn 6,7 km đường chính cùng hơn 800 m đường ga để phục vụ vận chuyển du khách tham quan. Đến nay, sau hơn 30 năm khai thác, đây vẫn là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách khi đến Đà Lạt.

Đơn vị thi công tranh thủ sửa đường ray vào ban đêm, để ban ngày phục vụ du khách ẢNH: L.V

Sau hơn 30 năm đưa vào khai thác phục vụ du lịch, tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát đã xuống cấp ở nhiều hạng mục.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đầu tư gần 49 tỉ đồng thực hiện dự án sửa chữa tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt và Xuân Trường - Đà Lạt. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Đường sắt Thuận Hải và Công ty CP Đường sắt Sài Gòn.

Nhà ga xe lửa Đà Lạt nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm ẢNH: LÂM VIÊN

Việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát không chỉ góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm ngày càng tăng của du khách. Đồng thời, đây cũng là bước quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của tuyến đường sắt mang dấu ấn lịch sử, được xem là một biểu tượng du lịch độc đáo của Đà Lạt.