Hai phong cách thiết kế ấn tượng

Nói về mẫu GAC S7 PHEV, ngôn ngữ thiết kế mang đậm tính duy mỹ với tỷ lệ thân xe hài hòa, những đường nét tạo hình mạnh mẽ và hệ thống chiếu sáng đặc trưng. Dải đèn Skyline HeadLight Strip ở phía trước kết hợp cùng cụm đèn hậu Polar Light tạo nên diện mạo nhận diện riêng, giúp mẫu SUV thể hiện phong thái tự tin và hiện đại. Đáng chú ý, GAC S7 mới đây đã được vinh danh tại CMF Design Award 2026, ghi nhận những giá trị trong cách tiếp cận thiết kế và phối hợp màu sắc, vật liệu, hoàn thiện.

Trong khi đó, GAC GN8 PHEV lựa chọn phong cách thanh lịch và bề thế của một mẫu MPV cao cấp. Lấy cảm hứng từ hình ảnh "Vua sư tử thức tỉnh", phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha Awakening Eye Headlamps kết hợp lưới tản nhiệt Soaring Wings. Tổng thể thiết kế tạo cảm giác uy nghi, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, phù hợp với định hướng phục vụ những hành trình gia đình, công việc và di chuyển cùng đối tác.

Công nghệ PHEV - Kết hợp linh hoạt giữa điện và xăng

Tại chương trình World Top 10 Power Systems Evaluation 2025, ba công nghệ chủ lực của hãng gồm hệ truyền động hybrid GMC 3.0 tích hợp 6 trong 1, hệ thống truyền động điện GAC Quark và công nghệ mở rộng phạm vi di chuyển ADiMOTION lần lượt được vinh danh trong các hạng mục tương ứng. Đáng chú ý, GAC S7 PHEV cũng nhận danh hiệu "World Top 10 Hybrid Model".

Theo dữ liệu sản phẩm được công bố, GAC S7 PHEV sử dụng pin Magazine Battery dung lượng 36,3 kWh, có phạm vi di chuyển thuần điện 150 km theo chuẩn NEDC và phạm vi di chuyển kết hợp 1.020 km theo chuẩn CLTC. Với GAC GN8 PHEV, dung lượng pin là 25,57 kWh, phạm vi di chuyển thuần điện đạt 106 km theo chuẩn WLTC và phạm vi di chuyển kết hợp 1.032 km theo chuẩn WLTC. GAC GN8 PHEV ứng dụng hệ truyền động GMC 400 - hệ truyền động điện 3 trong 1 tiên tiến do GAC tự nghiên cứu và phát triển, giúp xe nâng cao hiệu suất vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố cho cả hai mẫu xe là 1,1 lít/100 km theo chuẩn NEDC.

Nền tảng R&D và những công nghệ hướng đến an toàn, thông minh

Các công nghệ thông minh cũng được ứng dụng theo hướng tối ưu khả năng vận hành. Trên GAC S7, nền tảng Hybrid AI Intelligent Control Platform hỗ trợ phối hợp hoạt động giữa động cơ xăng và mô-tơ điện theo trạng thái vận hành. Hệ dẫn động bốn bánh điện AI Intelligent Electric AWD hướng đến khả năng phân bổ mô-men xoắn linh hoạt, hỗ trợ lực kéo và kiểm soát xe trên nhiều điều kiện mặt đường.

Về khung gầm, S7 được phát triển với hệ thống Superstar Intelligent Control Chassis, kết hợp công nghệ giảm chấn FSD và CST nhằm cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và sự êm ái khi vận hành. Trong khi đó, GN8 PHEV sử dụng hệ thống điều khiển giảm xóc điện tử Smart Damping Control (SDC), có khả năng điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo thời gian thực, góp phần duy trì sự ổn định và thoải mái trên các điều kiện đường sá khác nhau.

Không gian tiện nghi, công nghệ phục vụ từng hành khách

Không chỉ tập trung vào thiết kế và khả năng vận hành, GAC còn chú trọng cách công nghệ được chuyển hóa thành trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Cả hai đều sử dụng chip Qualcomm SA8155P, hỗ trợ khởi động nhanh, vận hành mượt mà, ứng dụng đa nhiệm.

Trên GAC S7 PHEV, khoang lái được phát triển theo định hướng lấy người lái làm trung tâm. Các thông tin và chức năng điều khiển được bố trí trực quan, kết hợp nền tảng kỹ thuật số nhằm tạo nên không gian kết nối thuận tiện. Hệ thống đèn viền Skyline có tổng chiều dài 2.928 mm, tạo hiệu ứng chiếu sáng 270 độ trong cabin. Các bề mặt nội thất bọc da với tổng diện tích lên đến 30 m² góp phần tạo cảm giác sang trọng và tinh tế.

Hàng ghế thứ hai có khả năng ngả lưng tối đa 137 độ, dẫn đầu phân khúc, đi kèm bốn gối tựa đầu mềm mại, mang đến sự thoải mái tối ưu cho hành khách. Đặc biệt, hệ thống massage Shiatsu tích hợp với 8 điểm massage, 6 chế độ và 3 mức cường độ giúp hành khách thư giãn ngay cả trên những hành trình dài. Ghế được cấu tạo từ 10 lớp vật liệu da Nappa, trong đó có lớp đệm mút đàn hồi chậm dày 15 mm, giúp nâng đỡ cơ thể và mang lại cảm giác êm ái, thư thái. Tất cả được bố trí trong không gian cabin rộng rãi, góp phần nâng tầm trải nghiệm tiện nghi trên GAC S7 PHEV.

Với GAC GN8 PHEV, khoang cabin sử dụng chất liệu da Nappa cao cấp, kết hợp hệ thống thông tin giải trí với màn hình trung tâm và màn hình giải trí bố trí trên trần xe dành cho hành khách phía sau.

Các chức năng thư giãn cũng là điểm nhấn trên GN8 PHEV. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai được trang bị tính năng massage. Chế độ Zero-Gravity Mode cho phép điều chỉnh ghế theo tư thế không trọng lực, hỗ trợ phân bổ điểm nâng đỡ cơ thể và giảm cảm giác căng mỏi khi ngồi lâu. Bên cạnh đó, One-Touch SPA Mode kết hợp các tiện ích thư giãn như massage ghế, hương thơm và hệ thống đèn viền nội thất tùy cấu hình, hướng đến trải nghiệm nghỉ ngơi ngay trong khoang xe.

Với GAC S7 PHEV và GN8 PHEV, GAC mang đến hai lựa chọn xe điện hóa theo đuổi những nhu cầu sử dụng khác nhau. Nếu S7 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích SUV hiện đại, đề cao công nghệ, khả năng vận hành và sự linh hoạt trong di chuyển, GN8 tập trung vào nhóm khách hàng ưu tiên không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp và sự thoải mái cho nhiều hành khách.

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