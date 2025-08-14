GAC MOTOR Việt Nam kỷ niệm 1 năm: Ưu đãi đỉnh cao cho SUV và MPV

GAC All-New M8 – Trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.699.000.000 VNĐ

GAC All-New GS8 – Trả góp chỉ từ 16 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 1.269.000.000 VNĐ

GAC All-New M6 Pro – Trả góp chỉ từ 9 triệu đồng/tháng, giá chỉ từ 699.000.000 VNĐ

Bên cạnh chính sách tài chính dễ tiếp cận, khách hàng còn được nhận bộ đặc quyền hậu mãi "7-7-7" trong phân khúc MPV và SUV tại Việt Nam:

7 năm bảo hành chính hãng

7 năm miễn phí cứu hộ 24/7

7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ

Chương trình được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1.8 đến hết ngày 31.8.2025 tại các đại lý GAC MOTOR ủy quyền trên toàn quốc.

Mở rộng hệ thống - Chào đón GAC MOTOR Bình Tân

Tiếp tục chiến lược phủ rộng hệ thống phân phối, tháng 8/2025 GAC MOTOR Việt Nam chính thức khai trương GAC MOTOR Bình Tân – Đại lý 3S ủy quyền chính hãng tại 59J Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (Hotline: 0976 304 700). Đây là đại lý thứ 11 trong hệ thống, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình mở rộng lên 20 đại lý vào năm 2025.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thương hiệu GAC MOTOR và các dòng xe tại Việt Nam, vui lòng truy cập website chính thức: www.gacmotorvn.com.vn hoặc số hotline: 1800255511 hoặc hệ thống Đại lý trên toàn quốc:

Miền Tên Đại lý Hotline Bắc GAC MOTOR Bắc Ninh 0919269996 GAC MOTOR Hải Phòng 0333246810 GAC MOTOR Quảng Ninh 0988587840 Trung GAC MOTOR Vinh 0914888889 GAC MOTOR Lâm Đồng 0931861386 GAC MOTOR Đà Nẵng 0989399499 Nam GAC MOTOR Tân Sơn Nhất 0914888886 GAC MOTOR Phú Mỹ Hưng 0843066222 GAC MOTOR Long An 0938883338 GAC MOTOR Tân Uyên 0908727620 GAC MOTOR Bình Tân 0976304700

All-New M8– Tiêu chuẩn trong phân khúc MPV cỡ lớn

GAC All-New M8 là mẫu MPV cao cấp được phát triển dành riêng cho khách hàng yêu cầu cao về tiện nghi, thẩm mỹ và trải nghiệm. Thiết kế ngoại thất bề thế với lưới tản nhiệt khổ lớn, cụm đèn LED ma trận ấn tượng kết hợp cùng khoang nội thất chuẩn thương gia – nơi nổi bật với hàng ghế giữa tách biệt, tích hợp massage, làm mát, sưởi, cùng hệ thống lọc khí hiện đại và cửa sổ trời toàn cảnh hiệu ứng ánh sao. Xe trang bị động cơ 2.0T GDI Turbo mạnh mẽ, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Aisin, mang lại cảm giác lái đầy phấn khích, linh hoạt nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống "ma trận" túi khí toàn diện 360° có trong phân khúc MPV với túi khí cho hàng ghế sau. Tính năng này cùng các hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (FAPA), hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS)… giúp All-New M8 trở thành mẫu xe hàng đầu trong việc bảo vệ hành khách với gần 20 tính năng an toàn.

All-New GS8 –Thế hệ mới, uy thế mới

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái mượt mà, đầm chắc trên mọi địa hình.

Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn trong mọi hành trình. Không gian cabin được đầu tư chỉn chu với màn hình kép 12.3 inch, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cách âm ấn tượng và hàng loạt trang bị cao cấp khác.

All-New M6 Pro –Tiêu chuẩn mới cho phân khúc MPV cỡ trung

All-New M6 Pro là mẫu MPV cỡ trung hoàn toàn mới từ GAC sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ hàng đầu và giá trị sử dụng vượt trội. Phiên bản GL trang bị động cơ tăng áp 1.5L GDI thế hệ mới, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, cho công suất 174 mã lực nhưng vẫn ghi nhận mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 7,2L/100km. Với kích thước lớn trong phân khúc (4.793×1.857×1.765 mm), xe gây ấn tượng mạnh nhờ mặt ca-lăng khỏe khoắn, cụm đèn LED ma trận, dải đèn hậu 230 điểm và mâm 18 inch (bản GL) thể thao. Tiến vào bên trong, All-New M6 Pro sở hữu nội thất rộng rãi, giàu tiện nghi với cụm màn hình đôi, điều hòa 2 vùng với 3 chức năng an toàn: lọc bụi mịn PM1.0, lọc không khí công nghệ Plasma và cảm biến đo chất lượng không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360° và gói an toàn ADAS, đáp ứng nhu cầu "đa năng – tiện nghi – an toàn" của gia đình.