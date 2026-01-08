GAC Việt Nam khởi đầu năm mới với ngập tràn ưu đãi

Ngay từ khi ra mắt, bộ đôi GAC All-New M8 và GAC All-New GS8 đã thu hút khách hàng nhờ vào thiết kế sang trọng, trang bị tiện nghi đẳng cấp cùng những công nghệ an toàn tiên tiến. Bước sang những ngày đầu tiên của năm mới 2026, GAC Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng trên toàn quốc dành cho hai mẫu xe: GAC All-New M8 ưu đãi trả góp chỉ từ 22 triệu đồng/tháng và GAC All-New GS8 trả góp từ 16 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, thông qua các đối tác tài chính của GAC Việt Nam như VPBank - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Public Bank - Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam, khách hàng vay mua xe còn được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt cùng các gói vay linh hoạt với thời gian dài. Quy trình xét duyệt nhanh chóng, đa dạng phương thức trả góp giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính cá nhân trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Bên cạnh gói hỗ trợ tài chính, chương trình còn dành tặng trọn bộ ưu đãi "7-7-7" đặc quyền dành cho khách hàng ký hợp đồng và nhận xe ngay trong tháng 1 năm 2026, cụ thể như sau:

7 năm bảo hành chính hãng

7 năm cứu hộ miễn phí 24/7

7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ

Chương trình được triển khai trên toàn quốc, áp dụng tại tất cả các đại lý GAC ủy quyền từ ngày 1.1 đến hết ngày 31.1.2026.

GAC All-New M8 - Tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cỡ lớn

Được định vị là mẫu MPV cao cấp hướng tới nhóm khách hàng doanh nhân, những khách hàng đề cao hình ảnh, trải nghiệm và sự khác biệt, GAC All-New M8 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế ngoại thất bề thế, sang trọng, lưới tản nhiệt kích thước lớn cùng các chi tiết mạ chrome tinh xảo, toát lên phong thái đĩnh đạc và đầy uy quyền.

Mẫu xe GAC All-New M8

Bên trong khoang cabin, GAC All-New M8 chinh phục khách hàng bằng không gian nội thất chuẩn thương gia, nơi từng chi tiết đều hướng tới sự thoải mái và riêng tư với hàng ghế giữa độc lập tích hợp massage, sưởi, làm mát, cùng hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác thư thái trong mọi hành trình.

Nội thất mẫu xe GAC All-New M8

Mẫu MPV sang trọng hàng đầu trong phân khúc này cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái và an toàn tiên tiến, nổi bật là gói ADAS với hàng loạt những tính năng thông minh để mỗi chuyến hành trình thật sự trở nên tin cậy và thư thái. Động cơ 2.0T GDI mạnh mẽ, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Aisin kết hợp với kiến trúc GPMA và các vật liệu được tối ưu hóa để đạt được sự hấp thụ và truyền lực tối ưu, tất cả mang đến khả năng vận hành ổn định và êm ái, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho cả người lái lẫn hành khách phía sau - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nhóm khách hàng doanh nhân thường xuyên di chuyển, lịch trình làm việc căng thẳng và cần có một không gian thật sự thư giãn ở trên xe.

GAC All-New GS8 - T hế hệ mới, uy thế mới

Với đường nét thiết kế vuông vức và bề thế, GAC All-New GS8 thu hút mọi ánh nhìn bằng phong thái đầy uy lực. Mặt ca-lăng với lưới tản nhiệt tạo hình chữ V theo bố cục đối xứng, đèn pha lấy cảm hứng từ những chiến binh cùng bộ mâm hợp kim 20 inch càng tôn lên sự mạnh mẽ, thể thao, vững chãi chinh phục mọi cung đường. Chất thể thao không chỉ đến từ cái nhìn bên ngoài mà còn ẩn dưới nắp capo với cỗ máy 2.0L Turbo GDI cho ra công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, hộp số tự động 8 cấp Aisin, kết hợp với cấu trúc khung gầm MegaStar mang lại khả năng vận hành ấn tượng, tăng tốc nhanh, mượt mà nhưng vẫn đảm bảo sự êm ái và ổn định khi vận hành trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Mẫu xe GAC All-New GS8

Bước vào bên trong, GAC All-New GS8 mang đến sự thoải mái với không gian rộng rãi, vật liệu hoàn thiện cao cấp, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Màn hình kép cỡ lớn, ghế da cao cấp, hệ thống điều hòa 3 vùng tự động cùng cửa sổ trời toàn cảnh là những tiện nghi làm hài lòng mọi hành khách trên xe. Đáng chú ý, mẫu SUV này của GAC còn sở hữu hệ thống công nghệ và an toàn tiên tiến ADAS, hỗ trợ lái thông minh, giúp nâng cao mức độ an toàn và giảm tải cho người lái trong nhiều tình huống giao thông thực tế.

Nội thất mẫu xe GAC All-New M8

Chi tiết liên hệ các đại lý của GAC Việt Nam:

Miền Tên đại lý Hotline Bắc GAC Bắc Ninh 0919269996 GAC Hải Phòng 0333246810 GAC Quảng Ninh 0988587840 GAC Long Biên 0795886588 GAC Hà Đông 0914888886 Trung GAC Vinh 0914888889 GAC Lâm Đồng 0931861386 GAC Đà Nẵng 0989399499 Nam GAC Tân Sơn Nhất 0914888886 GAC Phú Mỹ Hưng 0843066222 GAC Long An 0938883338 GAC Tân Uyên 0908727620 GAC Bình Tân 0976304700 GAC City 0961331177

Thông tin tham khảo

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp lọt trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023 cùng kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV). Tan Chong là một trong những Tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tập đoàn Tan Chong cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.