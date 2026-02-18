'Gái nhảy' Minh Thư: Ngược số đông vì từ chối đại gia, không nhận nhà, xe hơi

* Chào diễn viên Minh Thư! Trong năm 2025, chị có hài lòng với cuộc sống của mình không?

- Diễn viên Minh Thư: Năm 2025, tôi thấy may mắn đến với mình, mọi chuyện đều suôn sẻ. Tính của tôi ngày xưa đến giờ luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Cho nên khi mình có sức khỏe, có công việc, có đam mê là hạnh phúc rồi.

* Kế hoạch đón tết của chị năm nay thế nào?

- Tại con của tôi phải đi học nên tôi không về Việt Nam đón tết được. Nhưng không khí ở đây cũng làm tôi nhớ những ngày tết cổ truyền. Bên này, tôi may mắn khi ở khu người Việt nhiều, cho nên tết cũng có chợ hoa. Nói chung là năm nào tôi cũng đi chợ, dù là có mua đồ hay không, vì để có không khí của tết. Năm nay đón tết ở Mỹ, tôi cũng đi chợ hoa, chụp hình tết với bạn bè và cùng xem đốt pháo. Những hoạt động đó làm tôi nhớ về ngày xưa, nhớ về quê hương.

Nhan sắc trẻ trung của Minh Thư khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: NVCC

Minh Thư trong những ngày đầu sang Mỹ

* Chị trải qua cảm giác nhớ nhà trong những ngày đầu sinh sống ở xứ người như thế nào?

- Nhớ nhà lắm chứ. Tại vì khi mới đi đến một nơi nào khác, mình cũng rất là nhớ, đặc biệt là nhớ nghề. Bởi vì khi đó, tôi đang đóng phim suôn sẻ nhưng lại chọn con đường đi định cư, nên đành phải chấp nhận thôi. Lúc đó tôi rất nhớ quê hương. Khi sang đây, tôi không hy vọng gì nhiều nên không có gì là vỡ mộng. Mình đã quyết định ở đây thì mình sẽ phấn đấu và thích nghi với cuộc sống tại Mỹ. Cái làm tôi bỡ ngỡ tất nhiên là đường xá, rồi luật giao thông vì nó khác Việt Nam. Trước đây tôi có anh trai làm tài xế đưa đi làm, có người phụ giúp việc. Còn bên Mỹ thì khác, mình phải tự lái xe, tự làm mọi thứ.

Lúc mới sang Mỹ, điều tôi buồn là không còn được đi đóng phim dù thời điểm đó vẫn nhận được nhiều kịch bản. Khi tôi mới sang đây, ít ai biết lắm. Trong 6 tháng đầu tiên, người ta vẫn gửi kịch bản qua email cho tôi. Sau đó tôi không tham gia bởi vì không về được, vì con còn nhỏ nên tôi tập trung lo cho bé đi học.

* Từng là một cái tên được săn đón tại Việt Nam thì khi qua Mỹ, chị có cảm thấy chạnh lòng không?

- Thực sự nhiều người biết tôi lắm, vì ở bên này cộng đồng người Việt nhiều mà. Họ còn biết về phim Chuông reo là bắn và những bộ phim ngày xưa nữa. Cho nên tôi không chạnh lòng vì nhiều người nhận ra mình. Nhưng khi mình đang có công việc, đam mê mà phải gác lại để đi định cư thì cũng hơi buồn. Nhưng mà mình đã quyết định rồi. Tôi nghĩ rằng mình chỉ được chọn một thôi, nếu sau này có cơ hội, còn duyên thì mình sẽ quay lại. Và cái quan trọng là khán giả có còn đón nhận mình hay không.

Ở tuổi 50, Minh Thư vẫn trung thành với phong cách ăn mặc gợi cảm Ảnh: NVCC

* Ở Mỹ, công việc nghệ thuật có mang lại cho Minh Thư nguồn thu ổn định để trang trải cuộc sống?

- Ca sĩ mà nói ổn định thì không có. Vì có tháng nhiều show, có tháng ít show. Cho nên cũng tùy thôi chứ không có phải theo dạng đều đều. Nhưng mà nói chung là cuộc sống của tôi cũng đủ. Ngoài nghệ thuật ra, tôi không làm gì khác. Ở Mỹ, tôi chỉ có đi hát thôi. Lúc mới sang Mỹ, tôi cũng cho mình 1-2 năm đầu để thích nghi cuộc sống, ổn định mọi thứ. Đến năm thứ 3 thì tôi quen dần, mọi thứ bắt đầu vào guồng rồi.

* Nhắc tới Minh Thư, mọi người vẫn nhớ đến danh xưng "gái nhảy". Cách gọi này với chị là niềm vui hay là sự e ngại?

- Không có gì là e ngại hết, vấn đề là người ta đã nhớ đến bộ phim mà mình từng tham gia. Không phải một diễn viên nào cũng làm được điều đó đâu. Một diễn viên khi đóng phim mà người ta không nhớ tên nhân vật thì điều đó mới đáng ngại. Còn khi khán giả nhớ đến phim, nhớ nhân vật của mình thì đó là hạnh phúc. Quan trọng là trong cuộc sống đời thường, mình sống đúng với con người, đạo đức của mình là được.

Trước đây khi dự phim mới nổi, nhiều người cũng từng hỏi tôi có nhạy cảm không khi bị gọi là “Minh Thư gái nhảy”. Lúc đó tôi đâu có quen. Nhưng mà sau đó thì mẹ và người nhà đều nói rằng đó là một điều hãnh diện. Một diễn viên khi được nhớ đến là điều hạnh phúc đối với mình.

Minh Thư không ngại khi bị gọi với danh xưng "gái nhảy" Ảnh: NVCC

* Nhưng cách gọi này có khiến Minh Thư gặp phiền phức không, chẳng hạn như những tin nhắn thiếu lịch sự?

- Dễ lắm, tôi chặn thôi, nhanh mà. Có những cái tôi lướt trên Facebook và thấy đó là điều hài hước, là vui nhộn. Với lại người ta biết thừa đó là lừa đảo rồi. Mấy người lừa đảo khi họ gọi, tôi nói một hai câu để cho vui rồi chặn. Tôi đâu cho họ trả lời thêm. Còn những lời khiếm nhã hay những chia sẻ không có văn hóa thì dễ lắm. Mình tức làm gì, mình chặn họ thôi. Kể cả khi người ta tạo tài khoản khác để sỉ nhục mình thì đó là khẩu nghiệp, họ sẽ phải gánh hậu quả, cho nên mình tức làm gì cho mệt.

* Nhưng có những người gạ gẫm thật, hứa bảo bọc, chở che cho Minh Thư, chị sẽ phản ứng thế nào.

- Tôi không trả lời những tin như vậy. Tại vì nhiều khi người ta là giả mạo, muốn làm gì đó để lấy thông tin của mình. Bây giờ nhiều thứ giả mạo lắm. Với lại tôi cũng không có thời gian đi coi những tin nhắn như vậy. Tin nhắn chờ của tôi ít lắm, chỉ những trao đổi về công việc thì tôi mở và trả lời. Còn nếu thấy không chuẩn mực, tôi không nói chuyện nữa vì không có thời gian.

Muốn dành tâm trí cho công việc

* Với những người thực sự muốn theo đuổi, Minh Thư cũng không cho người ta cơ hội để tiếp cận sao?

- Những người theo đuổi thì chắc không có nhắn tin như vậy đâu. Tôi cho người ta theo đuổi với điều kiện là tôi phải biết người ta ở bên ngoài, phải gặp gỡ. Chứ tôi cũng không thích nói qua mạng xã hội. Tôi không thích tại vì không biết người ta dùng hình thật hay giả. Cho nên nguyên tắc của tôi là phải biết người đó ở ngoài và trao đổi về Facebook thì lúc đó mới là bạn và cho người ta cơ hội. Còn để đột ngột trao đổi thì tôi không thể mở lòng, tại vì bây giờ giả mạo nhiều.

Minh Thư tiết lộ từng từ chối bị khi bắt chọn từ bỏ nghệ thuật Ảnh: NVCC

* Minh Thư có bao giờ nghĩ tại sao hồi còn trẻ, có nhiều cơ hội gặp gỡ đại gia mà mình không chọn như vậy?

- Thật sự lúc ở Việt Nam cũng có nhiều người theo đuổi. Khi tôi tham gia phim Gái nhảy, nhiều đại gia hay các anh Việt kiều cũng thổ lộ tình cảm, nhưng cái duyên của tôi nó vậy. Tính của tôi là mình phải yêu thì mới đồng ý quen người đó. Còn với những lời khiếm nhã, tôi không phù hợp nên từ chối thôi, chứ nhiều người theo đuổi lắm.

* Có ai sẵn sàng tặng sổ đỏ, nhà cửa, xe hơi để được cái gật đầu của chị không?

- Thì thời trẻ ai cũng được mà. Người ta muốn mình là của người ta, với điều kiện mình không được làm nghệ thuật, không được đi đóng phim nữa. Nhưng mà lúc đó tôi còn đam mê... Người ta cho tôi chọn, nếu tôi đồng ý thì không được làm nghệ thuật nữa, tôi sẽ làm vợ của một đại gia. Nhưng mà tôi nói thôi, tôi vẫn còn đam mê thì cho tôi sống với đam mê của mình.

* Con gái chị lớn rồi, bé có phản ứng khi nghe mọi người gọi mẹ là "gái nhảy"?

- Bé đâu có hiểu tiếng Việt đâu. Vì bé qua Mỹ từ lúc 4 tuổi, bây giờ tiếng Việt chỉ nói thôi chứ cũng không biết viết. Bé biết mẹ ở Việt Nam nổi tiếng thôi chứ không biết đóng phim nào. Tôi cũng giống như những người phụ nữ khác, ai cũng thích được mặc áo cưới nhưng mà điều đó hình như tôi cũng chưa suy nghĩ tới vì quá bận rộn. Cho nên đâm ra tôi bỏ tâm trí vào công việc nhiều hơn là tình cảm. Tôi nghĩ rằng nếu có duyên thì nó sẽ tới. Còn bây giờ mình cứ tập trung vào công việc, không quá đặt nặng chuyện tình cảm.

* Nhiều người quan niệm chuyện đổ vỡ giống như một thất bại. Còn với Minh Thư thì sao?

- Tôi chỉ mới một lần đò thôi, đâu đáng kể đâu. Nhiều người trải qua hai, ba lần nhưng vẫn còn yêu nồng nhiệt. Không phải là tôi sợ tình cảm hay sợ yêu tiếp tục, cũng không phải là tôi sợ khổ mà có thể vì tôi bản lĩnh nên không muốn tình cảm điều khiển mình.

Tôi muốn lòng mình thoải mái và muốn dành tâm trí cho công việc. Còn nếu tình cảm làm mình khổ sở hay chiếm nhiều thời gian của mình thì tự nhiên mình cảm thấy nó vô nghĩa quá. Trong khi lúc đó, tôi có thể bỏ thời gian tập trung cho công việc của mình.

* Cảm ơn Minh Thư đã dành thời gian chia sẻ!