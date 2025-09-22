Galaxy A56 5G được cập nhật lên One UI 8

Được phát triển dựa trên Android 16, One UI 8 hiện được triển khai cho người dùng Galaxy A56 5G tại Hàn Quốc, trong khi người dùng toàn cầu có thể phải chờ tối đa 3 ngày để nhận được bản cập nhật. Trước đó, các thiết bị trong dòng Galaxy A được dự kiến sẽ bắt đầu được cập nhật One UI 8 kể từ ngày 25.9, theo lịch trình công bố từ Samsung.

One UI 8 mang trải nghiệm Awesome Intelligence đến người dùng Galaxy A56 5G ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Tại Hàn Quốc, Galaxy A56 5G được bán với tên gọi Quantum 6. Bản cập nhật One UI 8 cho sản phẩm này có phiên bản build kết thúc bằng BYI5, đi kèm bản vá bảo mật tháng 9.2025 nhằm nâng cao bảo mật cho thiết bị.

Galaxy A56 5G quốc tế nhận One UI 8 từ 25.9

Samsung cho biết số lượng bản cập nhật có hạn và dự kiến sẽ mở rộng phạm vi triển khai đến toàn bộ người dùng tại Hàn Quốc trong vài giờ tới. Đây là quy trình thường thấy của Samsung khi phát hành các bản cập nhật phần mềm lớn. Nếu đang sống ngoài Hàn Quốc, người dùng hoàn toàn yên tâm nếu vẫn chưa thấy bản cập nhật này được triển khai. Còn với người dùng Galaxy A56 5G quốc tế, mặc dù lịch trình ban đầu là ngày 25.9 nhưng Samsung hoàn toàn có thể gây bất ngờ khi triển khai One UI 8 sớm.

Trong khi các điện thoại Galaxy hàng đầu của Samsung nhận được nhiều tính năng mới từ bộ công cụ Galaxy AI với One UI 8, Galaxy A56 5G sẽ không có bộ Galaxy AI đầy đủ mà chỉ được trang bị Awesome Intelligence. Bản cập nhật này cũng sẽ mang đến các nâng cấp cho Good Lock và các chức năng hệ thống gốc, giúp người dùng có trải nghiệm cá nhân hóa tốt hơn với nhiều mô-đun khác nhau. Màn hình khóa cũng sẽ được bổ sung một số tính năng mới để người dùng có thể tùy chỉnh theo sở thích.

Để tải ngay One UI 8, người dùng Galaxy A56 5G có thể thực hiện theo các bước sau: Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.