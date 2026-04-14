Galaxy A57/A37 đã đúng khi cải tiến camera và thiết kế mỏng hơn

Thay vì chỉ khoe, Galaxy A57 5G sẽ làm

Hãy bắt đầu bằng một tình huống không có gì đặc biệt. Một buổi tối đi ăn với bạn bè, ánh đèn quán vàng yếu, mọi người đang cười, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây. Lúc đó, bạn sẽ nhận ra là mình không có thời gian mở app camera chuyên dụng, không có thời gian chọn chế độ đêm, không có thời gian chỉnh ISO. Thay vào đó, bạn chỉ bấm liền.

Với đa số smartphone cùng tầm giá, kết quả của cú bấm vội đó thường là một tấm ảnh nhòe, thiếu sáng, hoặc đầy nhiễu đến mức không dùng được. Với Galaxy A57 5G, chất ảnh ổn áp, vừa đủ để bắt trọn khoảnh khắc và không khí lúc đó.

Chống rung OIS là thứ rất quan trọng khi quay chụp bằng điện thoại, và điều đó hiện diện trên Galaxy A57 5G

Đó là nhờ camera chính 50 MP với OIS chống rung quang học giữ ảnh sắc nét dù tay không vững. Nightography cải tiến xử lý thiếu sáng tốt hơn thế hệ trước, thừa hưởng từ dòng cao cấp Galaxy S nổi tiếng. AI nhận diện chủ thể, tối ưu tông da tự nhiên chạy ngầm mà người dùng không cần biết tên những thứ đó là gì. Điều quan trọng hơn là người dùng không cần biết chúng tồn tại. Máy tự xử lý phần này một cách hoàn hảo.

Đây là triết lý thiết kế Samsung đang đẩy mạnh trên dòng A năm nay: phần cứng đủ tốt để không làm khó AI, AI đủ thông minh để không làm khó người dùng.

Nightography kế thừa từ Galaxy S series

AI không phải tính năng, là thứ chạy ngầm

Có một cách mà các hãng điện thoại hay làm khi muốn quảng bá tính năng AI: liệt kê. Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Edit Suggestion, Voice Transcription. Đọc xong danh sách đó, người dùng thường không biết mình sẽ dùng cái nào, khi nào và tại sao.

Galaxy A57 5G có đầy đủ những tính năng trên, nhưng cách chúng hoạt động trong thực tế khác hoàn toàn với cách chúng được liệt kê trên giấy tờ.

AI hay ở chỗ bạn dùng mà chẳng nhận ra đó là AI

Khoanh tròn để Tìm kiếm - Circle to Search không phải tính năng bạn lúc nào cũng muốn mở ra dùng. Nhưng đây lại là thứ bạn nhớ đến khi đang ngồi ở quán, nhìn thấy tên một món lạ trên menu, khoanh tay lên màn hình và kết quả hiện ra ngay mà không cần thoát khỏi bất kỳ app nào đang mở. Xóa vật thể - Object Eraser không phải bước hậu kỳ ngồi làm trên máy tính. Nhưng đây lại là thứ bạn dùng ngay sau khi chụp xong, khi nhận ra có người lạ đi ngang qua làm hỏng cả tấm ảnh, hai lần chạm là xong. Best Face không phải tính năng dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào đó. Nhưng đây chắc chắn là giải pháp cho vấn đề ai cũng gặp: chụp ảnh nhóm thế nào cũng có người nhắm mắt, và thay vì chụp lại năm lần, máy tự ghép khuôn mặt đẹp nhất từ nhiều khung hình.

Điểm chung của tất cả những thứ đó là chúng giải quyết vấn đề người dùng thật gặp trong cuộc sống thật, không phải vấn đề được dàn dựng trong video quảng cáo. Awesome Intelligence trên Galaxy A57 5G mang đến cho người dùng trải nghiệm dùng AI mà không nhận ra mình đang dùng AI.

Cầm lên tay mới hiểu

Có những thứ không đo được bằng thông số, nhưng người dùng cảm nhận ngay trong 30 giây đầu cầm máy.

Galaxy A57 5G dày 6.9mm, nặng 169g, khung viền nhôm hoàn thiện nhám mịn hơn thế hệ trước, ít bám vân tay hơn, hai mặt đều dùng Gorilla Glass Victus+. Camera Island năm nay được Samsung đổi tên thành Ambient Island với thiết kế trong suốt, nhìn tinh tế hơn và dễ vệ sinh hơn so với năm ngoái. Đặt cạnh một chiếc đối thủ cùng tầm giá với thân nhựa dày và nặng hơn, sự khác biệt không nằm ở con số mà nằm ở cảm giác cầm sau ba tiếng liên tục.

IP68 là thứ người dùng không nghĩ đến mỗi ngày, cho đến hôm trời đổ mưa bất chợt hoặc ly nước bị đổ gần điện thoại. Ở tầm giá trên 12 triệu đồng, chuẩn chống nước IP68 nâng cấp so với IP67 của thế hệ trước.

Màn hình Super AMOLED 6,7 inch, 120 Hz, độ sáng tối đa 1.900 nit, Vision Booster tự động điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng môi trường. Dưới nắng trực tiếp ngoài đường, màn hình vẫn đọc được rõ ràng. Và một chi tiết ít được nhắc đến nhưng là vô cùng quan trọng: Galaxy A57 5G chạy Android 16 với One UI 8.5, cam kết 6 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật. Đó là 6 năm đấy, tức là tới 6 năm sau, máy vẫn nhận bản cập nhật, vẫn chạy được app mới và không bị bỏ rơi.

Lựa chọn phù hợp cho phân khúc điện thoại dành cho giới trẻ

Nếu câu hỏi bạn đặt ra là chiếc máy nào phục vụ tốt nhất cho một ngày bình thường, với những khoảnh khắc bình thường, của một người dùng không muốn phải nghĩ nhiều về điện thoại của mình, Galaxy A57 5G trả lời câu hỏi đó rất tốt. Mỏng 6,9 mm, nhẹ 169g, IP68, camera AI xử lý ngầm, 6 năm cập nhật phần mềm. Không có thứ nào trong số đó là con số để khoe khoang với người khác. Nhưng chắc chắn, tất cả đều là thứ bạn sẽ cảm ơn máy sau 12 tháng dùng thật.

Galaxy A57 5G không phải chiếc máy để khoe. Đây là chiếc máy để dùng và ở tầm giá này, đó là đủ, và đôi khi đủ mới thực sự là thứ khó làm nhất.

Ngoài ra, từ 20.3 - 4.5.2026, khách hàng mua Galaxy A57 và Galaxy A37 5G sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm:

Trả góp 0% với mức trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn dài lên đến 12 tháng

Ưu đãi tặng 1 năm bảo hành chính hãng trị giá 599.000 đồng

Ưu đãi giảm 50% mua kèm sạc nhanh 45W

