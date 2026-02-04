Galaxy AI tiếng Việt: Bước tiến để công nghệ trở nên gần gũi hơn với người Việt

Trong vài năm gần đây, AI trên smartphone đã đi qua một bước ngoặt thú vị: Từ chỗ là "tính năng để thử cho vui", sang "công cụ can thiệp trực tiếp vào những khoảnh khắc rất đời". Và trên các flagship Samsung đang bán tại Việt Nam như: Galaxy S25 series, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7, Galaxy AI được đặt đúng vào điểm rơi đó: không chỉ làm thay người dùng một vài thao tác, mà cố gắng hiểu cách người dùng nói chuyện, sống và kết nối.

Điểm then chốt với Việt Nam là "AI hiểu tiếng Việt" không còn là khẩu hiệu chung. Tiếng Việt đã được đưa vào Galaxy AI từ rất sớm trong nhóm ngôn ngữ hỗ trợ ban đầu, gắn với câu chuyện R&D của đội ngũ kỹ sư Việt. Khi AI hoạt động trơn tru ngay trong ngôn ngữ mẹ đẻ, cảm giác "được thấu hiểu" mới thật sự bật lên, vì người dùng không phải dịch chính mình sang một phiên bản tiếng Anh giản lược để máy hiểu.

Samsung mô tả Galaxy AI như một lớp năng lực giúp chỉnh sửa, tóm tắt, dịch và xa hơn là "cố gắng thấu hiểu" để hỗ trợ hữu ích hơn, ví dụ các thông tin cá nhân hóa trong ngày. Đặt trong bối cảnh Việt Nam, "thấu hiểu" này có thể nhìn rõ qua ba lớp: thấu hiểu trong giao tiếp, thấu hiểu trong nhịp sống và thấu hiểu giữa các thế hệ.

Thấu hiểu trong giao tiếp: Dịch không chỉ là chuyển ngữ mà phải theo kịp nhịp độ của cuộc trò chuyện

Giao tiếp là nơi AI dễ… bị lộ nhất. Chỉ cần dịch chậm nửa nhịp, hoặc dùng từ không đúng sắc thái, cuộc trò chuyện sẽ lập tức "giả" đi. Vì vậy, cách tiếp cận đáng chú ý của Galaxy AI là đặt dịch thuật vào đúng nơi người dùng cần nhất: cuộc gọi và hội thoại trực tiếp.

Với tính năng Dịch trực tiếp khi gọi điện, Samsung mô tả đây là việc dịch theo thời gian thực ngay trên thiết bị, biến chiếc điện thoại thành "người phiên dịch cá nhân" để giao tiếp đa ngôn ngữ dễ dàng hơn. Khi tiếng Việt được tối ưu cho các trụ cột nhận diện giọng nói, dịch, rồi chuyển văn bản thành giọng nói, trải nghiệm dịch cuộc gọi mới có cơ hội tiệm cận tự nhiên, giảm cảm giác đang "đi qua một cái máy".

Điều quan trọng là: "Thấu hiểu" trong giao tiếp không nằm ở việc biết nhiều từ vựng, mà nằm ở khả năng giữ mạch cảm xúc. Một cuộc gọi hỏi thăm gia đình, một cuộc gọi chốt công việc với đối tác nước ngoài, hay một cuộc gọi hướng dẫn người thân đi khám bệnh ở nước khác… đều không chỉ cần đúng nghĩa, mà cần đúng cách nói. AI càng làm tốt phần "đúng nhịp", con người càng bớt phải gồng mình làm phiên dịch cho chính cảm xúc của mình.

Gia đình hiện đại ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm thường ngày ẢNH: SAMSUNG

Thấu hiểu trong nhịp sống: bớt thao tác, bớt nhớ, bớt phải "tự quản trị" từng việc nhỏ

Cuộc sống hiện đại có một nghịch lý: Càng nhiều công cụ, người ta càng phải làm… quản lý dự án cho chính mình. Lịch, việc, tin nhắn, giấy tờ, nhắc nhở, ảnh chụp, ghi chú, mã giảm giá, vé máy bay, deadline. AI nếu chỉ dừng ở mức "trả lời thông minh", thì vẫn chưa chạm vào nỗi mệt thực sự: Mệt vì phải nhớ và phải quyết quá nhiều chuyện nhỏ.

Đây là lúc các ý tưởng như Now bar và Now brief cho thấy đúng tinh thần "AI làm nền, con người là trung tâm". Theo hướng dẫn hỗ trợ của Samsung, Now bar trên Galaxy S25 (One UI 7) hiển thị các thông tin như thông báo trực tiếp, âm nhạc, hoặc các chế độ và quy trình ngay trên màn hình khóa; còn Now brief cung cấp bản tóm tắt được cá nhân hóa để người dùng được cập nhật suốt cả ngày. Nói cách khác, AI không đòi người dùng "mở app rồi mới giúp", mà chủ động đưa đúng thứ cần nhìn vào đúng thời điểm.

Đi xa hơn một nấc, Galaxy AI của Samsung cũng nhấn mạnh hướng cá nhân hóa theo ngày, không chỉ làm tác vụ như tóm tắt ghi chú hay dịch, mà còn đưa ra "thông tin chuyên sâu trong ngày" được cá nhân hóa.

Thấu hiểu giữa các thế hệ: AI làm cầu nối để "dễ dùng" cũng là một dạng tôn trọng

Nếu giao tiếp là nơi AI phải tinh tế, thì khoảng cách thế hệ là nơi công nghệ hay… thất bại nhất. Người trẻ tiếp cận tính năng nhanh, thích vọc, thích tối ưu. Người lớn tuổi thì cần trực quan, ít bước, không phải học thuật ngữ mới. Và trong những dịp gia đình sum họp như Tết, khác biệt này bộc lộ rõ: người trẻ chụp ảnh, quay video, tạo nội dung; người lớn tuổi muốn xem lại, chia sẻ cho họ hàng, gửi lời chúc, gọi video cho người thân ở xa, nhưng lại ngại thao tác.

Một AI "thấu hiểu" ở đây không phải AI làm trò phức tạp hơn, mà là AI giúp mọi thứ trở nên đơn giản, dễ giải thích, dễ làm lại lần thứ hai. Khi các tác vụ như dịch, tóm tắt, chỉnh sửa nội dung, hay gợi ý câu chữ diễn ra tự nhiên trong tiếng Việt, rào cản "ngôn ngữ công nghệ" cũng hạ xuống. Người trẻ có thể dùng AI để chuẩn bị nhanh một tin nhắn chúc Tết chỉn chu, hoặc biến một đoạn video gia đình thành bản ngắn gọn dễ gửi. Người lớn tuổi thì hưởng lợi ở phần ít bước hơn, ít phải nhớ hơn, và đặc biệt là không bị "đuối" trước các màn hình cài đặt.

Đáng nói, chính Samsung cũng mô tả smartphone Galaxy theo hướng học thói quen và phong cách giao tiếp để biến điện thoại thành "người bạn đồng hành thực sự", tức là nhấn vào tính cá nhân và tính gần gũi, không phải chỉ thông số.

Trợ lý ảo Gemini trên màn hình ngoài Galaxy Z Flip7 ẢNH: SAMSUNG





"Flagship + Galaxy AI tiếng Việt" là công thức để AI đi từ sân khấu xuống đời thường

Flagship vốn là nơi các công nghệ mới được đưa lên cao nhất. Nhưng AI thì ngược lại: Giá trị của nó không nằm ở việc "cao siêu", mà nằm ở việc đi xuống đời thường, len vào những tình huống cụ thể mà người ta hay mệt, hay vướng, hay ngại.

Samsung cũng đang hợp tác với Google để mở rộng tích hợp công nghệ AI Gemini vào các thiết bị di động. Động thái này là một phần trong chiến lược của Samsung nhằm cải thiện chức năng AI trên sản phẩm và mở rộng sự hiện diện của Gemini AI, một công nghệ do Google phát triển.

Với các flagship Samsung đang bán tại Việt Nam như Galaxy S25 series và thế hệ gập Galaxy Z mới, Galaxy AI và các công cụ AI như Gemini được đặt vào đúng ba mặt trận: giao tiếp, nhịp sống và kết nối giữa người với người. Vì thế, "thấu hiểu" không còn là câu chữ marketing, mà là điều người dùng có thể cảm được qua từng cuộc gọi được dịch mượt hơn, từng bản tóm tắt giúp bớt rối đầu và từng khoảnh khắc gia đình mà công nghệ làm mọi người gần nhau hơn, thay vì tạo thêm khoảng cách.