Galaxy 'bắt tay' IMAX, đầu tư rạp chiếu IMAX Laser đầu tiên tại Việt Nam

Galaxy Cinema dự định ứng dụng công nghệ trình chiếu số 1 này ở hai cụm rạp sắp ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội, trong đó cụm rạp TP.HCM sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm nay GALAXY

CEO IMAX, ông Rich Gelfond bày tỏ: "Đông Nam Á là thị trường đầy tiềm năng cho công nghệ IMAX. Chúng tôi vô cùng phấn khích khi mở rộng thị trường hoạt động tại Việt Nam, nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm gần đây".

2022 là năm kỷ lục phòng vé Việt Nam và Galaxy Cinema cũng đạt được lợi nhuận cao nhất trong năm qua. Việt Nam thuộc top các nước trình chiếu Avatar: The Way Of Water thành công nhất trong danh sách phim IMAX từ trước đến nay, với 277 tỉ đồng, theo Boxofficevietnam.

IMAX Laser là công nghệ IMAX tối ưu hiện nay. Hệ thống trình chiếu Laser 4K mang lại những khung hình sắc nét sống động, âm thanh chân thật. Màn hình IMAX Laser giúp hình ảnh sáng hơn, tăng độ phân giải, độ tương phản rõ ràng hơn, dài màu rộng hơn… Theo thống kê vào cuối năm 2022, thế giới hiện có 1.716 hệ thống rạp IMAX tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện tại Galaxy đang là nhà phát hành độc quyền các phim chiếu rạp của The Walt Disney Studios tại thị trường Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, các bom tấn ăn khách đến từ "hệ sinh thái" Disney gồm: Marvel Studios, Disney Studios, 20th Century Studios, Lucasfilm hoặc các phim hoạt hình của Pixar Studios và Walt Disney Animation Studios đều có thể được xem ở rạp IMAX Laser.