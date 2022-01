Galaxy S22 Ultra bản tiêu chuẩn sẽ có RAM ít hơn thế hệ cũ?

Theo Theverge, thông tin về giá tiềm năng tại châu Âu cho dòng Galaxy S22 sắp tới đã được tiết lộ bởi chuyên gia rò rỉ Roland Quandt, khi ông cho biết Samsung dường như đã thay đổi giá so với dòng Galaxy S21 trước đó. Ngoại lệ duy nhất đối với Galaxy S22 Ultra có giá tương đương do cấu hình ít RAM hơn so với tiền nhiệm của nó.

Quandt tuyên bố Galaxy S22 sẽ có giá từ 849 EUR, trong khi S22+ từ 1.049 EUR và S22 Ultra từ 1.249 EUR. Cấu hình tiêu chuẩn của các thành viên này sẽ là RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Trong số này, Galaxy S22 Ultra sẽ có thêm các cấu hình RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512 GB.





Mặc dù có giá khởi điểm tương đương năm ngoái nhưng trong thực tế Quandt cho biết Galaxy S22 tiêu chuẩn có cấu hình thấp hơn phiên bản tiêu chuẩn của Galaxy S21 Ultra, vốn có RAM 12 GB. Để có cấu hình RAM tương tự, người dùng Galaxy S22 Ultra sẽ phải chi thêm 100 EUR.

Các báo cáo cho biết người dùng có thể đặt trước dòng Galaxy S22 trước khi chúng được công bố tại sự kiện Unpacked vào tháng 2 tới. Trong số các thành viên của dòng Galaxy S22, cái tên đáng chú ý nhất là Galaxy S22 Ultra được cho là mang đến thiết kế giống với Galaxy Note mà Samsung đã ngừng sản xuất, với điểm nhấn là tích hợp khe cắm S Pen.