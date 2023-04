Galaxy S23 mất hơn 43% giá trị sau 2 tháng sử dụng

Theo PhoneArena, SellCell đã phát hiện ra dòng sản phẩm Galaxy S23 và bộ đôi Pixel 7 mất giá nhiều hơn đáng kể so với iPhone 14 kể từ khi chúng được phát hành. Cụ thể, dòng Galaxy S23 có giá khởi điểm 799,99 USD khi lên kệ vào ngày 17.2, nhưng sau vài tháng, chúng đã mất giá 43,3% trên thị trường đã qua sử dụng. Điều đó có nghĩa một chiếc Galaxy S23 đã qua sử dụng ở tình trạng "như mới" chỉ có giá trị bằng 56,7% so với giá mua ban đầu. Ngược lại, dòng iPhone 14 chỉ mất 31% giá trị sau hai tháng lên kệ.



Galaxy S23 Ultra 1 TB là model bị mất giá nhanh nhất sau 2 tháng sử dụng REUTERS

Dữ liệu này cho thấy, có vẻ Galaxy S23 đã mất giá nhanh hơn 1,4 lần so với iPhone 14. Điểm đáng chú ý là Galaxy S23 không mất giá nhanh như Galaxy S22. Theo SellCell, sau hai tháng kể từ khi phát hành, Galaxy S22 đã mất giá gấp ba lần so với iPhone 13.

Mặt khác, giá trị iPhone 14 kém hơn nhiều so với iPhone 13. Sau sáu tháng, iPhone 14 có giá trị thấp hơn 5,7% so với giá trị của iPhone 13 trong cùng khoảng thời gian. Với Pixel 7, nó đã mất 45,9% giá trị sau hai tháng phát hành, khiến nó trở thành thiết bị có hiệu suất kém nhất trong danh sách. Ngoài ra, điện thoại thường xuyên được giảm giá và hiện tại Google đã giảm 150 USD giá bán của chúng, vì vậy những người mua điện thoại khi ra mắt sẽ bị mất giá nhiều hơn.

Về model điện thoại cụ thể, Galaxy S23 Ultra 1 TB ở tình trạng tốt mất giá nhiều nhất trong hai tháng khi nó có giá hiện tại là 719 USD, giảm 55,6% giá trị so với mức 1.620 USD khi ra mắt. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max 128 GB được chứng minh là khoản đầu tư ổn định nhất, chỉ mất 13,6% so với giá ban đầu trong hai tháng. Một số mẫu smartphone như iPhone 14 Pro Max 128 GB, Galaxy S23 Plus 256 GB và Pixel 7 Pro 128 GB cũng có mức độ mất giá thấp.

Cuối cùng, tỷ lệ khấu hao không phản ánh chất lượng của điện thoại. Con số chỉ cho thấy số tiền mà người dùng có thể lấy lại khi cần bán điện thoại của mình. Ngay cả khi bị mất giá cao khi bán lại, cả Galaxy S23 và Pixel 7 đều là những điện thoại được hỗ trợ đến 5 năm từ Samsung và Google tương ứng, do đó chúng rất tốt cho những ai muốn giữ điện thoại trong một thời gian dài.