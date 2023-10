Galaxy S23 Ultra giảm giá hơn 13 triệu đồng

Ghi nhận tại website của Di Động Việt - đối tác toàn diện của Samsung tại Việt Nam, Galaxy S23 Ultra 256 GB đang được bán với giá 20,99 triệu đồng. Phiên bản này đã giảm hơn 4 triệu đồng so với đầu tháng 9, nâng tổng mức giảm lên đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản 512 GB giảm thêm hơn 4 triệu đồng so với đầu tháng 9, còn 24,99 triệu đồng.

Giảm sâu nhất là Galaxy S23 Ultra 1 TB với mức giảm đến 13,6 triệu đồng, từ 44,99 triệu đồng xuống còn 31,39 triệu đồng.

Galaxy S23 Ultra giảm hơn 13 triệu đồng so với giá niêm yết CTV

Trong khi đó, Galaxy S23 256 GB hiện còn 17,49 triệu đồng, đã giảm 930.000 đồng so với tháng 9, nâng tổng mức giảm lên đến 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Plus 256 GB và 512 GB hiện có giá bán lần lượt là 18,39 triệu đồng và 20,39 triệu đồng.

Đây chưa phải là mức giá thấp nhất, nếu người dùng lựa chọn hình thức thu cũ đổi mới tại Di Động Việt sẽ được giảm thêm đến 2 triệu đồng, còn từ 16,49 triệu đồng cho Galaxy S23 và còn từ 18,99 triệu đồng cho phiên bản S23 Ultra 256 GB.

Bên cạnh đó, người dùng còn nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn, chính sách đặc biệt tại Di Động Việt, như: bảo hành độc quyền tại Di Động Việt đến 24 tháng; trả góp 4 không, gồm: không thẻ tín dụng, không lãi suất, không cần trả trước và không phí chuyển đổi.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt cho biết, S23 Ultra đang có mức giá tốt vì nhiều lý do. Trước hết, gần cuối năm là thời điểm mua sắm sôi động và là mùa lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm. Trong giai đoạn này, nhiều chương trình ưu đãi giảm giá diễn ra nhằm kích cầu mua sắm. Bên cạnh đó, việc Galaxy S23 Ultra điều chỉnh mức giá cũng là một động thái nhằm cạnh tranh với dòng iPhone 15 series mới lên kệ vào cuối tháng 9.

Đông đảo người dùng chọn mua Galaxy S23 Ultra tại Di Động Việt CTV

"Với việc điều chỉnh giá này, hệ thống kỳ vọng sức tiêu thụ của Galaxy S23 Ultra sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, ước tính là khoảng từ 20 đến 25% trong thời gian tới. Dự kiến ít nhất phải đến sau tết, khi dòng Galaxy S series mới được ra mắt thì sức bán của model này mới có dấu hiệu giảm", bà Phương chia sẻ.

Được biết, tại Di Động Việt, trong các dòng Galaxy S23 series, S23 Ultra vẫn đang là dòng bán chạy nhất, chiếm hơn 85% sức bán. Tiếp đến là Galaxy S23 Plus chiếm khoảng 9% và còn lại là phiên bản thường. Trong đó, đa số người dùng vẫn lựa chọn phiên bản dung lượng cơ bản là 256 GB.