Galaxy S24 đáng mua, ngay cả khi Galaxy AI xuất hiện trên các thế hiện tiền nhiệm

Samsung giữ đúng tầm nhìn "AI cho tất cả"

Là một tay viết công nghệ đã theo dõi thị trường di động trong nhiều năm, phải nói tôi vô cùng ấn tượng với những thành quả mà Samsung đã đạt được trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Còn nhớ tại sự kiện CES 2024, Samsung đã công bố tầm nhìn "AI for All - AI cho tất cả" và việc triển khai bản cập nhật One UI 6.1 cho các thiết bị như Galaxy S23 Series, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 và Tab S9 series chính là bước đi đầu tiên trong hành trình đó. Việc phổ cập rộng rãi Galaxy AI là động thái tích cực, thể hiện cam kết trao quyền cho người dùng tiếp cận, làm chủ các công nghệ AI trên nhiều dải thiết bị.

Bản cập nhật One UI 6.1 mới vào cuối tháng 2 tới sẽ đưa quyền năng Galaxy AI đến với một số thiết bị tiền nhiệm

Việc đưa Galaxy AI lên nhiều thiết bị khác có ý nghĩa rất lớn với người tiêu dùng. Cần nhấn mạnh rằng Galaxy AI là một mô hình lai (Hybrid AI) hoàn toàn mới và ưu việt. Bằng việc kết hợp giữa AI trên thiết bị (On-Device AI) và AI trên điện toán đám mây (Cloud-Based AI), Galaxy AI cho phép người dùng tương tác với trí tuệ nhân tạo dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng các tính năng Phiên dịch cuộc gọi trực tiếp hay Trợ lý Ghi âm, Trợ lý Note quyền năng... ngay cả khi không có Internet. Ngoài ra với mô hình On-Device AI, dữ liệu của người dùng được lưu trữ và xử lý tại chỗ, không chuyển lên đám mây, nhờ đó xóa tan nỗi lo về bảo mật của người dùng.

Các tính năng Galaxy AI trên S24 Series và sắp tới đây là một số thế hệ Galaxy tiền nhiệm khác đã và đang mang AI đến gần gũi hơn với người dùng

Tốc độ cập nhật Galaxy AI diễn ra nhanh chóng một phần đến từ sự hợp tác tốt đẹp giữa Samsung và Google. Khi kết hợp Samsung Gauss, Gemini Pro và Imagen 2 để cùng làm nên mô hình AI lai độc đáo cho tất cả người dùng.

Chính nhờ sự hợp tác cởi mở nói trên mà tốc độ cập nhật phần mềm cũng như thời gian cam kết bảo hành của các thiết bị Galaxy liên tục tăng lên. Còn nhớ vào tháng 12.2020, Samsung từng phát hành phiên bản One UI 3.0 trên Android cho các thiết bị Galaxy S20 Series, chỉ sau 2 tháng kể từ thời điểm Google phát hành Android 11, tạo nên kỷ lục về tốc độ cập nhật phần mềm của thiết bị Galaxy.

Galaxy S24 Series vẫn còn nguyên sức hút

Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là liệu có quá sớm để phổ cập Galaxy AI cho những thiết bị khác, nhất là khi Galaxy S24 Series chỉ mới ra mắt không lâu. Động thái này chẳng khác gì đang tước bỏ một tính năng độc quyền và khiến Galaxy S24 Series trở nên kém hấp dẫn hơn. Cá nhân tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi tin siêu phẩm mới của Samsung vẫn còn vẹn nguyên sức hút, ngay cả khi không nắm giữ độc quyền Galaxy AI. Thiết bị này vẫn còn quá nhiều giá trị, đủ sức thuyết phục người dùng "xuống ví".

Đầu tiên, phải nhấn mạnh rằng dù các thiết bị khác có sở hữu Galaxy AI đi chăng nữa thì trải nghiệm trí tuệ nhân tạo trên Galaxy S24 Series vẫn đầy đủ và toàn diện nhất. Minh chứng rõ nét là một số tính năng như gợi ý văn phong của Trợ lý Chat thông minh sẽ không có mặt trên các thiết bị cũ trong đợt cập nhật này hay tính năng Chuyển động chậm tức thì sẽ không có mặt trên dòng Galaxy S23 FE.

Theo những gì được Samsung chia sẻ, Galaxy S24 Series vẫn là mẫu thiết bị duy nhất sở hữu trọn bộ các tính năng Galaxy AI

Ngoài ra xét về phần cứng, yếu tố tối quan trọng làm nên trải nghiệm mượt mà cũng như tốc độ sử dụng AI thì Galaxy S24 Series vẫn đang chiếm ưu thế lớn với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, con chip mạnh mẽ bậc nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, Galaxy S24 Series cũng sở hữu thiết kế khung viền Titan, không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn duy trì độ bền đáng kinh ngạc cho thiết bị. Chưa kể xét về thông số camera, Galaxy S24 Series vẫn không có đối thủ khi sở hữu ống kính Quad Tele có khả năng thu phóng chuẩn quang học ở mọi tiêu cự lên tới 10x và cảm biến Adaptive 50MP (Hỗ trợ quay video chuẩn 8K ngay cả khi ở chế độ zoom 5x).

Galaxy S24 Series sở hữu những nâng cấp không chỉ được tối ưu cho trải nghiệm Galaxy AI mà còn cho cả trải nghiệm di động nói chung

Không chỉ riêng tôi, nhiều chuyên gia công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới cũng đánh giá rất cao Galaxy S24 Series. Reviewer Duy Luân Dễ Thương nhận xét: "Mặt trước của Galaxy S24 Ultra mang đến cảm giác rất khác so với đa số điện thoại hiện nay. Viền màn hình mỏng đều, thiết kế vuông vức và khung viền Titan tạo cho máy một vẻ ngoài rất mới, hiện đại, gai góc mà không nhầm lẫn với bất cứ thiết bị nào khác".

Tại thị trường quốc tế, chuyên gia Alvin R Cabral của chuyên trang thenationalnews.com cũng nhấn mạnh: "Nếu đây là tiêu chuẩn cho điện thoại thông minh AI thế hệ đầu tiên thì Samsung Galaxy S24 Ultra đã đặt một tiêu chuẩn khá cao. Dù thế nào đi nữa, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã thành công ở một điều - họ đã mở được "cánh cổng" cho cơn sốt đổi mới điện thoại thông minh tiếp theo". Rõ ràng Galaxy S24 Series vẫn đang là thiết bị tiên phong sở hữu Galaxy AI và đương nhiên "quân tiên phong" chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm cao cấp khi song hành cùng phần cứng mới nhất.

Khả năng của Galaxy AI là không thể phủ nhận nhưng S24 Series vẫn được lòng nhiều người yêu công nghệ bởi sự tổng hòa của một chiếc điện thoại cao cấp

Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Duy Luân

Không thể phủ nhận Galaxy AI đã và đang thực sự thay đổi cách chúng ta tương tác với điện thoại nhưng nhìn nhận một cách tổng quát thì Galaxy S24 Series vẫn là dòng flagship đáng mua trong năm 2024.