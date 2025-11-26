Galaxy S25 FE: Món quà Giáng sinh đáng giá, lợi ích dài lâu cho cả năm sau

Camera chuẩn concert phone, bừng sáng mọi khoảnh khắc

Hàng loạt sự kiện giải trí hấp dẫn như concert cuối năm, tiệc Giáng sinh, countdown… là lý do không thể thuyết phục hơn để tậu ngay một thiết bị có khả năng bứt phá màn đêm và ghi lại những khoảnh khắc đáng giá trong mọi điều kiện ánh sáng. Với Galaxy S25 FE trong tay, người trẻ sẽ dễ dàng rút ngắn khoảng cách với thần tượng bất kể vị trí ngồi, thỏa thích ghi lại phố đêm lung linh trong mùa Vọng, chụp ảnh du lịch cuối năm hay tạo nên những video đánh dấu khoảnh khắc giao thừa ý nghĩa.

Sở hữu camera 50MP tích hợp ProVisual Engine, Galaxy S25 FE dễ dàng tạo ra những bức ảnh cuốn hút với độ rõ nét vượt trội. Camera trước cũng được nâng cấp lên 12MP, cho phép người trẻ selfie tự nhiên, nổi bật thần thái cuốn hút ngay trong một lần bấm. Đặc biệt, tính năng Mắt thần bóng đêm (Nightography) sẽ giúp giảm nhiễu vượt trội cho hình ảnh khi chụp đường phố về đêm hay sân khấu concert. Với video, Super HDR trên điện thoại là bí quyết tạo nên những video có màu sắc và độ tương phản sống động trong từng khung hình. Hành trang xuống phố tận hưởng mùa lễ hội cuối năm giờ gói gọn trong một chiếc Galaxy S25 FE mỏng nhẹ nhưng đầy quyền năng chuẩn flagship.

Hậu kỳ sáng tạo siêu tốc, chiếm trọn spotlight mạng xã hội

Dành tặng Galaxy S25 FE cho những người thân yêu cũng tương đương như việc bạn "tài trợ" miễn phí các phần mềm chỉnh sửa đắt đỏ cho họ trong thời gian dài. Sao phải tốn chi phí mua các gói chỉnh ảnh, làm hậu kỳ video khi mọi thứ đã có sẵn trên Galaxy S25 FE, được tích hợp sâu trong trình camera mặc định và rất dễ dàng để sử dụng.

Vấn đề tạp âm và tiếng ồn lọt vào các video countdown hay concert cũng được giải quyết hiệu quả thông qua tính năng Lọc âm thanh trên điện thoại. Bằng cách tách biệt các thành phần âm thanh cụ thể như giọng nói, nhạc, tiếng gió, âm thanh tự nhiên, tiếng ồn đám đông hay nhiễu nền, Galaxy S25 FE trao cho người trẻ quyền kiểm soát chính xác những gì cần giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Tín đồ video ngắn cũng sẽ yêu thích tính năng Auto Trim, nơi điện thoại tự động chọn ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ đoạn phim của bạn, giúp việc biên tập video trở nên đơn giản nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Galaxy AI hiểu tiếng Việt trên Galaxy S25 FE đảm bảo khả năng chỉnh sửa chính xác, nhanh chóng cho các sản phẩm sáng tạo của người trẻ. Tính năng Chỉnh sửa tạo sinh trên Galaxy S25 FE có khả năng tự động nhận diện người qua lại xuất hiện ở nền ảnh và chủ động gợi ý chi tiết cần xóa bỏ, giúp giải phóng bộ ảnh phố đêm Giáng sinh của bạn theo cách cực chính xác mà không cần lựa chọn đối tượng thủ công.

Lên kế hoạch năm mới dễ dàng với trợ thủ toàn tri Gemini Live

Gemini Live chính là lý do khiến Galaxy S25 FE không chỉ là món quà đáng giá trong thời điểm hiện tại mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực về lâu dài. Trước thềm năm mới, hàng loạt kế hoạch, mục tiêu và mong ước đang chờ người trẻ chinh phục. Trong hành trình này, Gemini Live với khả năng trò chuyện, giải đáp mọi thắc mắc bằng tiếng Việt sẽ đồng hành cùng người dùng mở ra một chương mới rực rỡ hơn trong thanh xuân. Từ cách viết CV ấn tượng hơn với nhà tuyển dụng, luyện ngoại ngữ, học kỹ năng mới cho đến việc lên kế hoạch du lịch, chinh phục học bổng du học… đều sẽ được trợ lý thông minh này giải đáp cặn kẽ.

Đặc biệt, khi chia sẻ màn hình hoặc camera, Gemini Live có thể nhìn thấy tình huống thực tế theo thời gian thực, từ đó đưa ra câu trả lời cá nhân hóa và chính xác hơn. Chẳng hạn bạn sắp đi du lịch vào mùa đông mà chưa biết chọn quần áo ra sao, hãy chia sẻ camera và để Gemini Live nghiên cứu tủ đồ của bạn. Chỉ trong tích tắc, trợ lý này sẽ chỉ rõ từng món trang phục nên mang theo kèm lý do chính xác, giúp người trẻ luôn chủ động trong mọi tình huống. Khả năng phản hồi một cách tự nhiên, đưa ra gợi ý thông minh và liền mạch như một người bạn của Gemini Live mang đến nhiều hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Giáng sinh và năm mới đang đến rất gần. Nếu đang muốn tìm kiếm một món quà thiết thực, mang lại lợi ích dài lâu thì Galaxy S25 FE là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây không chỉ là thiết bị ghi lại khoảnh khắc cuối năm ý nghĩa mà còn người dùng bước vào năm 2026 với đầy ắp trải nghiệm đáng giá.

