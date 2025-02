Galaxy S25 Ultra chính hãng giá giảm hơn 9 triệu đồng tại Việt Nam

Cận cảnh 7 màu chính thức của Galaxy S25 Ultra. Ảnh Đức Huy Mobile

Cụ thể, theo ghi nhận tại cửa hàng Đức Huy Mobile, một đơn vị chuyên phân phối các dòng Samsung chính hãng ở TP.HCM. Thì phiên bản S25 Ultra chính hãng bản 256GB có giá từ 24,89 triệu đồng, giảm đến 9 triệu đồng so với giá bán niêm yết 33.99 triệu đồng.

Còn bản 512GB cũng được điều chỉnh giảm xuống còn từ 28.99 triệu đồng, và bản 1TB có giá 34.99 triệu đồng. Tất cả sản phẩm sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng Samsung, (ưu đãi 1 đổi 1 trong 30 ngày thay vì 7 ngày mặc định nếu có lỗi từ NSX).

Phiên bản S25 Ultra chính hãng 256GB có giá bán giảm 9 triệu đồng. Ảnh Đức Huy Mobile

Thú vị hơn là tại cửa hàng này có tới 7 màu sắc với thêm 3 màu độc quyền là: Xanh Ngọc, Vàng Hồng và Đen Tuyền để người dùng lựa chọn Galaxy S25 Ultra theo sở thích của mình.

Chia sẻ về thông tin này, người đại diện từ Đức Huy Mobile cho biết: "Đây là chiến lược đặc biệt của cửa hàng nhằm tri ân quý khách hàng đầu năm mới, với giá tốt, ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ trả góp 0%, thu cũ đổi mới để khách hàng có thể sở hữu điện thoại xịn với giá tốt. Từ đó thúc đẩy doanh số của sản phẩm Samsung Galaxy S25 Ultra".

Bên cạnh Galaxy S25 Ultra, các sản phẩm khác thuộc dòng Galaxy S25 series cũng được điều chỉnh giảm sâu. Cụ thể, Galaxy S25 giá chỉ từ 16.39 triệu đồng, còn Samsung S25 Plus giá từ 19.59 triệu đồng.

Hiện nay Samsung Galaxy S25 series chính thức mở bán vào ngày 8.2.2025 vừa qua. Tại Đức Huy Mobile, xét trong dòng sản phẩm Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra đến nay vẫn là phiên bản được người dùng chọn mua nhiều nhất. Đây cũng được xem là thói quen mua sắm của phần đông người dùng tại Việt Nam, thường chọn mua model cao cấp nhất của dòng sản phẩm đó.

Chưa kể, Galaxy S25 Ultra là phiên bản duy nhất có hỗ trợ bút S Pen, hiệu năng hàng đầu với chipset Snapdragon 8 Elite For Galaxy, RAM 12GB, tích hợp loạt tính năng AI mới như là: Tính năng Now Brief - Tóm tắt thông minh giúp quản lý lịch trình cá nhân tiện lợi, Auto Eraser giúp loại bỏ tạp âm, tối ưu âm thanh…

Nhiều khách hàng chọn mua Samsung S25 Ultra ngay sau khi mở bán. Ảnh Đức Huy Mobile

Ngoài ra, Samsung Galaxy S25 Ultra còn ghi điểm với hệ thống camera mắt thần bóng đêm với cảm biến chính đến 200MP tích hợp AI, pin 5000 mAh bền bỉ, tích hợp công nghệ sạc nhanh 45W giúp rút ngắn thời gian sạc pin Galaxy S25 Ultra nhanh chóng.

Cuối cùng, máy còn có thiết kế đẳng cấp với khung titan bền bỉ, các góc cạnh được bo cong hơn cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn Galaxy S24 Ultra, cùng màn hình 6,9 inch Dynamic AMOLED 2X độ phân giải 2K+, tần số quét 120Hz sắc nét và mượt mà.

Nhìn chung Samsung Galaxy S25 Ultra là chiếc flagship cao cấp đáng mua trong năm 2025 này, đây là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng muốn có một chiếc điện thoại để nghe gọi, nhắn tin, làm việc, hay chụp ảnh... thì Galaxy S25 Ultra sẽ đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng này.