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Galaxy Tab A11 khác gì so với dòng Galaxy Tab S cao cấp?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ

Cùng mang tên Galaxy Tab, nhưng Tab A11 và dòng Tab S được Samsung nhắm đến hai nhóm người dùng rất khác nhau. Nếu bạn đang phân vân giữa một mẫu máy tính bảng đủ dùng và một thiết bị cao cấp hơn, khác biệt nằm ở trải nghiệm thực tế nhiều hơn là tên gọi.

Khác biệt lớn nhất nằm ở phân khúc sử dụng

Galaxy Tab A11 là dòng máy thiên về nhu cầu phổ thông như học online, xem video, lướt web hay dùng ứng dụng hằng ngày. Trong khi đó, Galaxy Tab S được định vị cao hơn, tập trung vào màn hình đẹp hơn, hiệu năng mạnh hơn và khả năng phục vụ công việc lẫn giải trí chuyên sâu.

Với Galaxy Tab A11, người dùng thường quan tâm đến sự gọn nhẹ, dễ tiếp cận và chi phí hợp lý hơn là các tính năng chuyên nghiệp.

Galaxy Tab A11 khác gì so với dòng Galaxy Tab S cao cấp? - Ảnh 1.

Tab A11 phù hợp ai, Tab S dành cho ai?

Nếu nhu cầu chính là học tập cơ bản, xem nội dung trực tuyến, đọc tài liệu và dùng mạng xã hội, Tab A11 là hướng chọn thực tế hơn. Dòng Tab S sẽ phù hợp hơn với người cần màn hình chất lượng cao, đa nhiệm nặng, dùng bút thường xuyên hoặc muốn thiết bị thay thế laptop ở nhiều tình huống.

Tại Thế Giới Di Động, Samsung Galaxy Tab A11 WiFi 4GB/64GB đang có giá 3.990.000 đồng, giảm 500.000 đồng, còn giá online 3.490.000 đồng. Trong khi đó, Samsung Galaxy Tab S giá từ 8.390.000 đồng. Máy được bảo hành chính hãng 1 năm, đồng thời có hỗ trợ trả góp và chính sách đổi mới nếu phát sinh lỗi theo điều kiện áp dụng, phù hợp với người dùng đang tìm một mẫu tablet Samsung dễ mua ở tầm giá mềm.

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