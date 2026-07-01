Galaxy Tab S10 FE: S Pen, đa nhiệm có đủ tiện cho sinh viên, dân văn phòng?

Ghi chú tự nhiên với S Pen và màn hình lớn: Điểm nổi bật của máy là bút S Pen đi kèm, biến thiết bị thành cuốn "sổ tay số" linh hoạt. Màn hình 10.9 inch (90 Hz) mang lại không gian hiển thị rộng rãi và trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Các tính năng AI như Trợ giúp viết tay và Khoanh tròn để tìm kiếm giúp việc học tập, tra cứu thông tin nhanh chóng, tối ưu hiệu suất.

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Đa nhiệm mạnh mẽ và bền bỉ: Sở hữu chip Exynos 1580, RAM 8 GB và bộ nhớ 128 GB (hỗ trợ thẻ nhớ 2 TB), máy đáp ứng tốt mọi tác vụ. Tính năng Samsung DeX và chia đôi màn hình giúp người dùng thao tác như máy tính, rất tiện khi vừa họp trực tuyến vừa kiểm tra tài liệu. Thiết bị sở hữu viên pin 8.000 mAh (sạc nhanh 45 W) cùng chuẩn kháng nước bụi IP68 bền bỉ.

Sắm Galaxy Tab S10 FE chính hãng tại Thế Giới Di Động

Tab S10 FE phân phối chính hãng tại Thế Giới Di Động với chế độ bảo hành chu đáo. Đây là trợ thủ đắc lực cho sinh viên và dân văn phòng cần sự gọn nhẹ, linh hoạt. Bạn có thể tham khảo thêm các dòng máy tính bảng Samsung hoặc máy tính bảng giá rẻ tại hệ thống để chọn thiết bị phù hợp nhất.