Galaxy Tab S10+ giảm gần giá Tab S11: Chọn màn hình lớn hay máy đời mới?

Khi nào nên chọn Galaxy Tab S10+?

Tab S10 Plus phù hợp với người ưu tiên màn hình lớn để xem phim, học trực tuyến, ghi chú và làm việc đa cửa sổ. Với mức giá đã giảm, máy mang lại trải nghiệm cao cấp và có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm.

Đây là lựa chọn thực dụng nếu người dùng cần thiết bị ngay, không quá quan tâm việc sở hữu thế hệ mới nhất và thường xuyên khai thác không gian hiển thị rộng.

Galaxy Tab S10+ phù hợp với nhu cầu học tập, giải trí và làm việc trên màn hình lớn

Khi nào nên chọn Tab S11?

Tab S11 phù hợp hơn với người ưu tiên thiết kế mới, hiệu năng được nâng cấp và vòng đời cập nhật phần mềm dài hơn. Thiết bị cũng đáng cân nhắc nếu người dùng thường giữ máy lâu và muốn hạn chế cảm giác lỗi thời.

Giá bán là yếu tố quyết định

Tại Thế Giới Di Động, Galaxy Tab S10+ WiFi 256 GB có giá online 20,19 triệu đồng sau khi giảm 5,5 triệu đồng. Máy đi kèm bút cảm ứng, hỗ trợ trả góp và chính sách bảo hành theo chương trình.