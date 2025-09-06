Galaxy Tab S11 series - Chiếc AI Tablet xu hướng làm việc linh hoạt hiệu suất cao

Làm việc, học tập di động lên ngôi

Sự gia tăng của tỉ lệ làm việc từ xa cùng mức độ hài lòng cao của người lao động cho thấy "work on-the-go" (làm việc di động) đang trở thành xu hướng chủ đạo hiện nay. Theo chỉ số Remote Work Economy do FlexJobs thống kê vào quý 2 năm 2025, số lượng việc làm từ xa đã tăng 8%, chủ yếu ở các vị trí quản lý và tăng mạnh trong các ngành công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục. Khảo sát mới nhất của Pew Research Center cũng chỉ ra, có khoảng 41% người lao động Mỹ đang làm việc theo mô hình kết hợp (hybrid), luân chuyển thường xuyên giữa văn phòng cũng như các không gian bên ngoài (nhà, quán cà phê…).

Đối tượng lựa chọn hình thức làm việc linh hoạt có xu hướng ngày càng trẻ hoá, tập trung vào nhóm người lao động có trình độ cao. Thống kê của Investopedia cho thấy, trong số người lựa chọn mô hình làm việc di động, có đến 52% thuộc nhóm trên 25 tuổi và sở hữu bằng đại học trở lên.

Đi tìm "văn phòng di động" của tương lai

Câu hỏi đặt ra là thiết bị nào trong số những công cụ phổ biến như laptop, smartphone, dịch vụ đám mây, công cụ AI… sẽ được ưu tiên, giúp người dùng giữ nhịp năng suất mà vẫn đảm bảo lối sống di động. Thực tế, mỗi công cụ đều có những ưu, nhược điểm riêng, đòi hỏi người dùng phải cân nhắc để chọn ra một phương án tối ưu nhất.

Laptop đang là công cụ quen thuộc nhất hiện nay. Thiết bị này đảm bảo được hiệu suất mạnh mẽ song tương đối cồng kềnh, không phải lúc nào cũng sẵn sàng bật lên tức thì để giải quyết các việc gấp. Điện thoại thì đảm bảo yếu tố nhỏ gọn, luôn sẵn sàng trong lòng bàn tay nhưng màn hình lại hạn chế, khó tạo ra nội dung chuyên sâu hay thực hiện thao tác phức tạp. Công cụ AI và dịch vụ đám mây được xem là "bộ não hỗ trợ", song chỉ phát huy hết sức mạnh khi gắn với thiết bị hiển thị và thao tác thuận tiện.

Đây là lúc máy tính bảng tích hợp AI đa phương thức (Multimodal AI Tablet) chứng minh được ưu thế vượt trội của mình. Thiết bị này sở hữu mọi yêu cầu mà người dùng đang tìm kiếm, từ màn hình lớn, bút cảm ứng, camera mạnh mẽ đến thiết kế siêu mỏng nhẹ và AI đa phương thức… đều góp phần biến tablet trở thành cộng sự thông minh trong kỷ nguyên làm việc di động hiện nay.

Trung tâm làm việc di động mới

Dù sở hữu rất nhiều ưu điểm song thực tế khái niệm Multimodal AI Tablet chỉ mới phổ biến trong thời gian gần đây, thông qua bước đi tiên phong của ông lớn Samsung với dòng Galaxy Tab S series cao cấp. Trong quý 3 năm 2024, thị trường toàn cầu chứng kiến sự bùng nổ doanh số của Galaxy Tab S10 series, góp phần quan trọng vào kỷ lục 27,7 triệu máy tính bảng Samsung được bán ra trong năm 2024 (tăng 8,2% so với năm 2023). Trước đó, Galaxy Tab S8 series cũng từng tạo ra kỷ lục doanh số tại Hàn Quốc và hơn 40 quốc gia khác, phản ánh chiến lược đúng đắn của Samsung đối với phân khúc máy tính bảng phục vụ làm việc, học tập.

Sản phẩm mới nhất của hãng là Galaxy Tab S11 series, vừa ra mắt đầu tháng 9.2025. Đây được xem là máy tính bảng tích hợp AI đa phương thức mạnh mẽ, nâng chuẩn hiệu suất với vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ tiến trình 3nm, tối ưu cho các tác vụ AI và đảm bảo trải nghiệm làm việc luôn mượt mà. Kết hợp cùng bút S Pen thế hệ mới với thiết kế lục giác, đầu bút hình nón 1.0mm, thiết bị cho trải nghiệm viết vẽ thoải mái, cầm nắm chắc chắn ở mọi tư thế.





Bộ công cụ AI đa phương thức được xem là ưu điểm vượt trội trên Galaxy Tab S11 series, góp phần tối ưu hiệu suất làm việc cho người dùng. Bạn có thể biến ghi chú ở bất cứ đâu thành báo cáo, tài liệu hoàn chỉnh thông qua Trợ lý Note quyền năng (Note Assist). Công cụ này cho phép biến giọng nói thành văn bản, tóm tắt nhanh gọn, sắp xếp thông minh mọi ghi chú và đặc biệt cho phép dịch trực tiếp trên cả tệp file PDF. Khi cần biến ý tưởng thành sản phẩm trực quan, người dùng cũng có thể sử dụng tính năng Phác thảo thông minh (Sketch to image), tạo hình ảnh chuyên nghiệp từ bản phác thảo hay ảnh chụp có sẵn.

Ngoài ra, không thể bỏ qua chế độ Extended mode và tính năng Multiple workspace trên New DeX, biến mọi không gian thành văn phòng tức thì. Bên cạnh đó, Galaxy Tab S11 series còn hỗ trợ các ứng dụng học tập, sáng tạo làm việc chuyên nghiệp như Goodnotes 6, LumaFusion, Microsoft 365 Personal… Đặc biệt, màn hình Dynamic AMOLED 2X cực sống động, tần số quét 120Hz và công nghệ chống phản chiếu Anti-reflection mới mang đến trải nghiệm làm việc, giải trí mượt mà.

Phong cách làm việc di động không còn là đặc quyền của freelancer hay Gen Z mà đang trở thành chuẩn mực của mọi ngành nghề.

