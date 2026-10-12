Galaxy Tab S12 Ultra và Tab S12+ ra mắt: Có gì hấp dẫn?

Thiết kế mỏng nhẹ, màn hình hiển thị chi tiết

Ngoại hình của Galaxy Tab S12 Ultra và Galaxy Tab S12+ duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc với khung viền nhôm nguyên khối. Phiên bản Ultra sở hữu màn hình 14.6 inch nhưng độ mỏng chỉ 5.1 mm.

Bản Plus có kích thước màn hình 12.6 inch cùng độ mỏng 5.3 mm. Cả hai đều dùng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, mang lại màu sắc sinh động.

ẢNH: THEGIOIDIDONG.COM

Cải tiến phần mềm và hiệu năng xử lý

Máy tính bảng mới trang bị vi xử lý Dimensity 9500 cùng dung lượng RAM từ 12 GB. Giao diện Samsung DeX trên Samsung Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra được tinh chỉnh để quản lý không gian làm việc thuận tiện hơn.

Cùng với đó bàn phím Pro Keyboard mới với bàn di chuột rộng rãi như một chiếc máy tính xách tay.

Giá bán và ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Dòng sản phẩm đang được kinh doanh với mức giá tốt tại Thế Giới Di Động. Bản Plus WiFi 12GB/256GB có giá 30.240.000 đồng và bản 5G là 33.090.000 đồng. Phiên bản Ultra WiFi 12GB/256GB có giá 34.990.000 đồng, còn bản 5G là 39.740.000 đồng.

Khách hàng mua máy sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu, hỗ trợ trả chậm 0% và tổng thời gian bảo hành 24 tháng. Hãng cũng tặng kèm bộ quà ứng dụng trị giá đến 10.000.000 đồng và 6 tháng trải nghiệm Google AI Pro miễn phí.



