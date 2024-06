Galaxy XCover7, Tab Active5 tối ưu bảo mật dữ liệu nơi thực địa phức tạp

Bảo mật cấp quốc phòng cho doanh nghiệp

Năm 2023, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia (NCS) ghi nhận 13.900 vụ tấn công mạng vào các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. 3 lỗ hổng hàng đầu làm "mồi ngon" cho tội phạm mạng đến từ: lỗi do nhân sự (33%), điểm yếu phần mềm (27%) và website (25%).

Tin tặc luôn chực chờ doanh nghiệp "sơ hở" để tấn công gây ra thiệt hại cực lớn. Trung bình, mỗi doanh nghiệp gánh thiệt hại 3 triệu USD và mất gần 1 năm để xử lý một vụ rò rỉ dữ liệu (204 ngày phát hiện và 73 ngày khắc phục sự cố).

Để tăng cường "miễn dịch" trên không gian mạng, Samsung mới đây ra mắt "Galaxy For Work" tại Vietnam Security Summit 2024. Hệ sinh thái mở này phát triển nhiều thiết bị và giải pháp chuyên biệt, tập trung vào sức mạnh bảo mật cho doanh nghiệp, bên cạnh mục tiêu nâng cao hiệu suất cho nhân sự.

Galaxy XCover7 và Tab Active5 chính là 2 "chiến binh bảo mật hàng đầu" mở màn cho hệ sinh thái năm 2024. Bộ đôi "Galaxy For Work" đều được trang bị nền tảng bảo mật cấp quốc phòng Samsung Knox đạt chứng chỉ EAL 5+, hướng tới phục vụ đội ngũ nhân viên tuyến đầu trong khối doanh nghiệp sản xuất và xây dựng, vận tải và logistic, dịch vụ và bán lẻ…

Các doanh nghiệp trên thường lo lắng nhân viên tuyến đầu mang máy ra thực địa (nhà máy, kho bãi, công trường, cửa hàng…) sẽ gặp phải rủi ro bảo mật cao hơn. Dữ liệu có thể bị đánh cắp do thất lạc máy nơi hiện trường đông người và phức tạp, do truy cập wifi công cộng dính mã độc, hoặc do nhân sự sử dụng thiết bị vào việc cá nhân…

Song với "pháo đài" Samsung Knox bảo mật dựa trên phần cứng, thiết bị sẽ dễ dàng chống lại các phần mềm độc hại và cuộc tấn công dữ liệu, đồng thời ngăn chặn kịp thời hành vi truy cập trái phép hoặc sửa đổi vùng lõi thiết bị. Nhân viên sử dụng kết nối siêu tốc 5G và Wifi 5-6 trên thiết bị cũng hoàn toàn an tâm với khiên chắn Samsung Knox.

Tin tặc thường dành 95% thời gian để dò quét và xâm nhập vào hệ thống doanh nghiệp, chỉ 5% thời gian còn lại thực hiện đánh cắp dữ liệu và phá hoại, theo NCS. Do đó, Samsung Knox tối ưu hiệu quả bảo mật theo thời gian thực sẽ chặn đứng tin tặc toàn diện ở cả 2 bước này.

Trang bị XCover7 và Tab Active5, doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm thêm bộ giải pháp doanh nghiệp Enterprise Edition với nhiều dịch vụ bảo mật chuyên biệt hơn nữa. Cùng với đó là cam kết cập nhật bảo mật liên tục 7 năm, miễn phí Knox Suite 1 năm và giảm giá 50% dịch vụ cho lần gia hạn tiếp theo từ Samsung.

Giải phóng hiệu suất cho nhân viên thực địa

Nhờ "người gác cửa" canh giữ bảo mật Knox, Samsung có thể "biến ý tưởng thành hiện thực", giải phóng sức mạnh của Galaxy XCover7 và Tab Active5 để làm những công việc tiện dụng và thú vị hơn. Chỉ với một thiết bị, các doanh nghiệp đã có thể tùy biến thành trợ thủ chuyên biệt phù hợp với nhiều bộ phận nhân sự thực địa.

Đáng chú ý là tính năng Knox Capture, cho phép nhân viên kho bãi sử dụng XCover7 hoặc Tab Active5 như một máy quét mã vạch. Thông qua phím vật lý Programmable Key, nhân viên kiểm kho có thể cài đặt phím tắt để biến thiết bị thành bộ đàm, bấm nút bên hông máy và báo cáo nội bộ ngay. Chế độ Găng tay tạo điều kiện cho nhân viên kho lạnh đeo găng tay ướt, công nhân hậu cần đeo găng tay dày đến 2mm… thao tác công việc trên màn hình tiện lợi hơn.

Các nâng cấp chuyên biệt trên giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều thiết bị như: máy đọc mã vạch, máy kiểm kho, máy bộ đàm… cho bộ phận hậu cần, mà chỉ cần duy nhất XCover7 hoặc Tab Active5 đa-zi-năng là đủ. Đối với bộ phận bán lẻ, XCover7 cũng hỗ trợ đắc lực cho nhân viên bán hàng, biến máy tính bảng thành máy POS thanh toán di động hoạt động ngày đêm khi kết hợp Chế độ Không pin và tính năng Giao tiếp tầm ngắn NFC.

Chế độ Pin tháo rời sẽ phù hợp với tài xế chạy xe đường dài, nhân sự quản lý đi công tác hiện trường… hơn. Họ chỉ cần thay pin dự phòng để giữ nhịp độ công việc ngoài trời, sau đó sạc nhanh 15W với chân sạc POGO để nạp đầy pin trở lại.

Mặc dù công việc ở nơi thực địa khắc nghiệt có tính chất "bào mòn" thiết bị cao, song doanh nghiệp có thể an tâm tuyệt đối với độ bền bỉ chuẩn quân đội MIL-STD-810H của bộ đôi "Galaxy For Work". Ngoài ngưỡng chịu đựng cực lạnh và cực nóng lên đến 50oC, cả hai còn chống bụi và chống nước chuẩn IP68, chống rơi vỡ từ độ cao 1,5 - 1,8m.

Bên cạnh 2 thiết bị trên, doanh nghiệp có thể mua kèm gói bảo vệ thiết bị Samsung Care+ bảo hành đến 3 năm, nhằm tiết kiệm chi phí bảo trì hoặc thay mới trước các rủi ro không đáng có. Với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, Galaxy Xcover7 và Tab Active5 xứng đáng là "khoản bảo hiểm" chi phí thấp, "món hời đầu tư" hiệu quả cho doanh nghiệp.

