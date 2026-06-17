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Galaxy Z Fold 8 có thể không có S Pen tích hợp: Điều này có đáng tiếc?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
S Pen là một trong những tính năng được nhiều người dùng kỳ vọng trên dòng Galaxy Z Fold. Với màn hình lớn, Fold rất phù hợp để ghi chú, ký tài liệu, phác thảo ý tưởng và chỉnh sửa nội dung. Tuy nhiên, một số rò rỉ gần đây cho rằng Galaxy Z Fold 8 có thể không mang đến nâng cấp lớn về S Pen như nhiều người mong đợi.
Galaxy Z Fold 8 có thể không có S Pen tích hợp: Điều này có đáng tiếc?- Ảnh 1.

Vì sao người dùng muốn S Pen trên Fold?

Màn hình gập lớn khiến Galaxy Z Fold 8 giống một cuốn sổ tay kỹ thuật số. Nếu có S Pen tiện lợi, người dùng có thể ghi chú trong cuộc họp, đánh dấu file PDF, chỉnh ảnh chính xác hơn hoặc viết nhanh ý tưởng. Đây là lợi thế mà smartphone dạng thanh khó có được.

Thiết kế mỏng có thể là lý do

Nếu Samsung ưu tiên làm Fold 8 mỏng và nhẹ hơn, không gian cho khe S Pen tích hợp sẽ rất hạn chế trên một dòng điện thoại Samsung gập. Ngay cả việc hỗ trợ bút trên màn hình gập cũng cần lớp digitizer riêng, có thể ảnh hưởng đến độ mỏng, trọng lượng và độ bền của màn hình.

Không phải ai cũng cần S Pen

Với phần lớn người dùng, Fold 8 vẫn hấp dẫn nhờ màn hình lớn, hiệu năng mạnh, camera tốt và khả năng đa nhiệm. S Pen là tính năng giá trị với nhóm người dùng chuyên ghi chú, nhưng không phải yếu tố bắt buộc với tất cả. Tuy nhiên, đổi lại Samsung có thể đạt được thiết kế mỏng, nhẹ và pin tốt hơn.

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