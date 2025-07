Galaxy Z Fold7 chứng minh smartphone gập bắt đầu hút khách

Theo Sammyfans, Galaxy Z Fold7 sở hữu thiết kế mang đến nhiều cải tiến vượt bậc so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy Z Fold6. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở Galaxy Z Fold7 là độ mỏng chỉ 8,9 mm khi gập lại và 4,2 mm khi mở ra, so với 12,1 mm và 5,6 mm của Galaxy Z Fold6 để trở thành smartphone gập mỏng nhất mà Samsung từng phát hành.

Galaxy Z Fold7 nhận được sự quan tâm mạnh mẽ tại các thị trường ẢNH: REUTERS

Đặc biệt, Samsung đã tăng kích thước màn hình, gồm màn hình ngoài 6,5 inch (tăng 0,2 inch so với Z Fold6) và màn hình gập 8 inch (tăng 0,4 inch). Điều này không chỉ giúp thiết bị trở nên lớn hơn mà còn nhẹ hơn so với thế hệ trước, đồng thời chạy sẵn One UI 8 (Android 16) ngay khi xuất xưởng.

Độ phân giải màn hình ngoài được cải thiện giúp Galaxy Z Fold7 trông giống như một chiếc smartphone cao cấp thông thường. Với kích thước được tối ưu hóa, người dùng có thể lựa chọn một thiết bị không khác biệt nhiều so với các smartphone màn hình phẳng cao cấp.

Lượng đặt hàng Galaxy Z Fold7 tăng mạnh trên toàn cầu

Sự quan tâm từ khách hàng đối với Galaxy Z Fold7 đã được thể hiện rõ ràng qua số lượng đơn đặt hàng. Tại Hàn Quốc, Samsung ghi nhận hơn 1 triệu đơn đặt hàng trước chỉ trong vài ngày đầu mở bán, vượt qua kỷ lục 910.000 chiếc của Galaxy Z Fold6. Tại Mỹ và Ấn Độ, một số mẫu máy và màu sắc đã nhanh chóng hết hàng do các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Samsung quyết tăng doanh số điện thoại gập

Sự đón nhận nồng nhiệt này cho thấy thị trường smartphone gập đang có triển vọng sáng sủa. Nhưng để chiếm được lòng tin của khách hàng, các nhà sản xuất cần cải tiến mạnh mẽ các bộ phận dễ bị tổn thương, đặc biệt là bảng điều khiển bên trong.

Sau nhiều năm phát triển, phân khúc smartphone gập đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tiến bộ rõ rệt về kích thước cũng như cải tiến phần cứng và Galaxy Z Fold7 là một minh chứng điển hình cho những bước tiến này.