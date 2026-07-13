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Công nghệ Game

GAM Esports mở Viewing Party xem EWC miễn phí cho người hâm mộ

Tuấn Anh
Tuấn Anh
Trước thềm Esports World Cup 2026, người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đón nhận tin vui khi GAM Esports tổ chức Viewing Party miễn phí dành cho fan của cả GAM lẫn GEN.G.

Không chỉ là cơ hội cùng nhau theo dõi những trận đấu đỉnh cao tại giải đấu esports lớn nhất hành tinh, sự kiện còn đánh dấu màn kết nối đặc biệt giữa hai tổ chức hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và tiếp thêm động lực cho các đội tuyển trước giờ G.

Theo thông tin từ fanpage của GAM Esports, Viewing Party sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 15.7 tại Ciné Saigon (148 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM) với hai trận đấu giữa Gen.G đối đầu Karmine Corp và GAM Esports chạm trán T1. Sự kiện mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ cùng theo dõi các trận đấu trên màn hình lớn trong không khí cuồng nhiệt. Bên cạnh đó, khán giả còn có thể tham gia nhiều hoạt động giao lưu, minigame và có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn được chuẩn bị bởi cả GAM Esports lẫn Gen.G.

Điểm nhấn của Viewing Party không chỉ nằm ở những trận đấu được trình chiếu, mà còn ở màn đồng hành giữa hai tổ chức hàng đầu của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam và Hàn Quốc. Không thường xuyên cộng đồng được chứng kiến GAM Esports và Gen.G cùng tổ chức một hoạt động dành riêng cho người hâm mộ. Hai màu áo "vàng - đen" quen thuộc của VCS và LCK sẽ cùng xuất hiện trong một không gian chung, mang đến cơ hội để fan của cả hai đội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với Liên Minh Huyền Thoại trước khi các trận đấu EWC 2026 chính thức diễn ra.

GAM Esports bắt tay Gen.G tổ chức Viewing Party miễn phí cho người hâm mộ xem EWC - Ảnh 1.

GAM Esports tổ chức Viewing Party miễn phí dành cho người hâm mộ theo dõi EWC 2026.

ẢNH: GAM ESPORTS

Chia sẻ về màn hợp tác này, ông TK Nguyen - CEO GAM Esports, cho biết cả hai tổ chức đều mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần "Rise As One" thông qua những hoạt động kết nối người hâm mộ.

Với sự góp mặt của hai đội tuyển giàu truyền thống cùng những màn so tài hấp dẫn tại EWC 2026, Viewing Party hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trong những ngày hè sôi động. Không chỉ là nơi để cổ vũ cho GAM hay Gen.G, đây còn là dịp để người hâm mộ cùng tận hưởng bầu không khí của một giải đấu quốc tế, gặp gỡ những người có chung đam mê.

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