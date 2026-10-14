Game bắn súng chiến thuật anime Strinova được cấp phép phát hành tại Việt Nam

Strinova: Biệt đội Anime, kết hợp bắn súng chiến thuật 5v5 với cơ chế chuyển đổi 2D/3D

Strinova là game bắn súng chiến thuật (TPS) với đồ họa anime 3D, thi đấu theo đội 5 người đối đầu 5 người. Người chơi vào vai các nhân vật Superstring như Flavia, Celestia, Meredith, Yugiri, Galatea hay Nora. Mỗi nhân vật thuộc một trong ba hệ phái P.U.S. Game đề cao phối hợp đồng đội và khả năng đọc tình huống, thay vì chỉ dựa vào ngắm bắn.

Điểm khác biệt của game là cơ chế "Stringification" cho phép nhân vật chuyển từ dạng 3D sang dạng giấy 2D ngay trong trận đấu. Ở trạng thái này, cơ thể nhân vật mỏng hơn, có thể bám tường, luồn qua khe hẹp hoặc tiếp cận vị trí bất ngờ. Cơ chế này mở thêm lựa chọn né đạn và xử lý tình huống, thay vì chỉ có tìm chỗ nấp hoặc đối đầu trực diện.

Strinova đã phát hành bản quốc tế trên PC từ tháng 11.2024. Tại Việt Nam, trước thềm ra mắt, Gzone triển khai chương trình Học viện Superstring cùng các hoạt động cộng đồng trên fanpage chính thức. Nhà phát hành kỳ vọng game mở ra sân chơi cạnh tranh lành mạnh, tiệm cận tiêu chuẩn Esports quốc tế cho game thủ Việt.

Link tải game: https://gzlink.co/download_strinova_vn

Website: https://gzlink.co/strinova_zoneplay_vn