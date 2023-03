Theo Gadget Match, một trong những xưởng sản xuất phim kinh dị nổi tiếng hàng đầu hiện nay đã công bố bước đột phá vào thế giới trò chơi.

Sau gần một tuần khai trương Blumhouse Games - studio chuyên sản xuất và phát hành các trò chơi có chủ đề kinh dị dành cho máy console, PC và thiết bị di động, Blumhouse Productions đã nhanh chóng công bố sự kết hợp đầu tiên của hãng với trò chơi điện tử.

Cụ thể, tựa game Dead by Daylight lâu đời đang được chuyển thể thành phim bởi sự hợp tác giữa Blumhouse và xưởng phim Atomic Monster.

Game kinh dị Dead by Daylight sắp được chuyển thể thành phim Blumhouse Productions

Bản thân Dead by Daylight cũng là một tên tuổi lớn với nhiều sự kết hợp đáng chú ý. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, tựa game đã chứng kiến nhiều nhân vật chính lẫn phản diện đến từ các loạt phim nổi tiếng khác như Resident Evil, Nightmare on Elm Street, Hellraiser và Stranger Things xuất hiện bên cạnh các nhân vật gốc của trò chơi.

Trong nhiều năm, Dead by Daylight đã phát triển mạnh mẽ nhờ hệ thống đơn giản và dễ chơi. Trò chơi kinh dị sẽ đưa bốn người còn sống sót cùng hợp tác để chống lại một kẻ sát nhân.

Với cốt truyện đơn giản và nhiều nhân vật, trò chơi này hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ phim kinh dị đúng nghĩa. Dự án cũng rất phù hợp với Blumhouse và Atomic Monster. Khi Blumhouse từng sản xuất ra các bộ phim ăn khách như Paranormal Activity, Get Out và gần đây nhất là M3gan. Trong khi đó Atomic Monster được chỉ đạo bởi đạo diễn phim kinh dị James Wan, được biết đến với việc sản xuất The Conjuring và toàn bộ các bộ phim thuộc sê-ri của nó.

Hiện tại, dự án vẫn chưa có đạo diễn hoặc ngày phát hành chính thức.