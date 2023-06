Game kinh dị 'Layers of Fear' đã đến với nền tảng Mac

Theo GameBeat, Layers of Fear là trò chơi phiêu lưu kinh dị tâm lý được phát triển bởi Bloober Team và được phát hành bởi Aspyr. Trò chơi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 và hiện đã được mô phỏng lại, trong đó có một phiên bản dành riêng cho nền tảng Mac của Apple.

Tin tức Layers of Fear có mặt trên nền tảng của Apple đã đến sau thông báo The Medium chuẩn bị cập bến Mac vào cuối mùa hè này. Bloober Team lưu ý rằng phiên bản 2023 của Layers of Fear sẽ khả dụng cho những dòng máy Mac chạy chip silicon, cũng như những nền tảng trò chơi thông dụng khác như Xbox Series X/S, PlayStation 5 và PC.

Layers of Fear phiên bản làm lại đã đến với Mac và nhiều nền tảng khác GameBeat

Layers of Fear (2023) được phát triển bởi Bloober Team và Anshar Studios. Loạt trò chơi gốc của nó từng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình thể loại kinh dị tâm lý tập trung vào các câu chuyện trong game, trò chơi gốc đã thu hút được hơn 10 triệu người chơi trên khắp thế giới. Trò chơi này cũng đã giúp danh tiếng của Bloober Team bay cao trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Phiên bản mô phỏng lại sẽ đưa người hâm mộ vào thế giới của các nghệ sĩ và cuộc đấu tranh của họ để tạo ra một kiệt tác. Là một trong những tựa game đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng Unreal Engine 5, Layers of Fear (2023) hỗ trợ các tính năng đồ họa tiên tiến như ray-tracing, HDR và độ phân giải 4K, từ đó mang lại những trải nghiệm đáng sợ nhất và đắm chìm nhất.

Với phiên bản Mac, Layers of Fear tận dụng API Metal mạnh mẽ của Apple, mang đến lối chơi mượt mà và tốc độ khung hình cao, cũng như những hình ảnh ngoạn mục. Người dùng có thể chơi Layers of Fear một cách dễ dàng trên bất kỳ máy Mac nào sử dụng chip silicon.