Game nhập vai trực tuyến ‘The Elder Scrolls Online’ đang được tặng miễn phí

Theo Gaming Bolt, Epic Games Store đang tiếp tục tặng các trò chơi miễn phí mới cho đến ngày 27.7. Người chơi hãy nhanh tay đăng nhập vào cửa hàng để lưu về thư viện trò chơi của mình.

Tuần này, cửa hàng trò chơi PC sẽ cung cấp miễn phí hai trò chơi là Murder by Numbers của nhà phát triển Mediatonic và tựa game The Elder Scrolls Online nổi tiếng của ZeniMax Online Studios. Trong đó, Murder by Numbers là một trò chơi giải đố, có phần kém hấp dẫn hơn so với The Elder Scrolls Online.

The Elder Scrolls Online đang được tặng miễn phí trên Epic Games Store STEAM

Sau khi được đổi thương hiệu thành Tamriel Unlimited, trò chơi nhập vai đã trở thành một trong những game MMORPG được cộng đồng rất yêu thích, vì sự kết hợp độc đáo giữa việc tạo nhân vật trong các trò chơi The Elder Scrolls với một số nhiệm vụ hấp dẫn.

The Elder Scrolls Online có các gói đăng ký trả phí tùy chọn và các giao dịch trực tiếp trong game, bên cạnh đó là nhiều bản cập nhật nội dung miễn phí và bản mở rộng trả phí được phát hành đều đặn.

Tựa game MMORPG gần đây đã tung ra bản mở rộng thứ bảy có tên Necrom và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Sau Murder by Numbers và The Elder Scrolls Online, Epic Games Store sẽ tiếp tục chương trình quà tặng của mình với các tựa game miễn phí khác là Homeworld Remastered Collection và Severed Steel từ ngày 27.7 đến ngày 3.8.