Game phiêu lưu bom tấn 'Stray' sắp cập bến nền tảng Mac

Theo Engadget, từ khi ra mắt, Stray đã được giới phê bình trò chơi đánh giá cao. Sau thông báo gần đây về việc trò chơi sắp được phát hành cho máy Xbox, giờ đây, việc mở rộng tiếp tục được triển khai khi Stray chính thức xác nhận sắp cập bến trên các thiết bị Mac của Apple.

Theo đó, Stray sẽ khả dụng cho tất cả các mẫu máy sử dụng chip xử lý silicon của Apple, từ máy tính Mac Studio mạnh mẽ nhất cho đến máy tính xách tay MacBook Air tiêu chuẩn. Đây có lẽ là tin tức đáng buồn cho những người hâm mộ sử dụng Mac đời cũ với chip xử lý Intel.

Chú mèo nổi tiếng trong game Stray sắp "lang thang" đến nền tảng Mac Annapurna

Hiện vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể, nhưng nhà phát triển BlueTwelve Studio và nhà phát hành Annapurna Interactive đang kêu gọi người hâm mộ theo dõi các tài khoản Twitter của họ để có được các thông tin một cách sớm nhất.

Stray được ra mắt vào năm ngoái cho PS4, PS5 và PC (thông qua Steam). Trò chơi đã liên tục nhận được nhiều đánh giá tích cực và một số giải thưởng, trong đó có giải Best Independent Game (trò chơi độc lập hay nhất) và Best Debut Indie Game (trò chơi độc lập được ra mắt hay nhất) tại The Game Awards.

Stray đến với Mac là tin tức đáng mừng cho những người hâm mộ mong muốn mảng game của Apple phát triển hơn nữa. Trong nhiều năm (thực tế là nhiều thập kỷ), nền tảng này đã rất chật vật để thu hút các nhà phát triển hàng đầu và các tựa game chất lượng cao. Điều này đã và đang thay đổi nhờ sức mạnh của chipset silicon và các công cụ phát triển trò chơi hiện đại như MetalFX.

Mới đây, trò chơi không gian nổi tiếng No Man's Sky cũng đã đến với Mac và nền tảng này hiện đang sở hữu các tựa game như đáng chú ý như Resident Evil: Village, Hades, Disco Elysium, …